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Kultúra

Tom Holland végképp bebizonyítja, hogy ő a legjobb Pókember, de a Vadonatúj nap több is mint Pókember-film

InterCom
Tom Holland a Pókember: Vadonatúj napban.
admin Kránicz Bence
2026. 08. 03. 18:12
InterCom
Tom Holland a Pókember: Vadonatúj napban.
Tom Holland negyedszerre (plusz az apró) húzza fel Pókember jelmezét, de akkor a legjobb, amikor alsógatyára vetkőzik. Aztán főnixként éled újra. A Pókember: Vadonatúj napban felsejlik az utolsó, rossz emlékű Tobey Maguire-ös Pókember-film emléke, de szerencsére a kedves humor meg a szuperhaverok ugyanolyan szórakoztatóvá teszik ezt a részt is, mint közvetlen előzményeit. De miért került Peter Parker a filmes Marvel-univerzum közepébe, és hogyan lehet jól kijönni abból, ha más jelmezeseket kell pesztrálnia? Kritika.

Pókember a Marvel-univerzum közepe. Ezt azok sem tagadják, akik szerint egymással összefüggő szuperhősképregények és –filmek sokaságát fellengzős és idegesítő szokás univerzumnak nevezni, mert jobb gazdái ennek a szép latin szónak a csillagászok. Pókember több mint hatvan éve tartó, töretlen népszerűségét részben éppen az magyarázza, hogy sosem volt fellengzős vagy felfuvalkodott, mint az önhittségükben egész univerzumokkal gurigázó Vasemberek és Mr. Fantasztikusok.

Hiába keresték a társaságát nagyobb hatalmú szuperhősök (odabent)  és egészen hétköznapi olvasók (idekint), ő queensi manzárdszobájában érezte magát a legjobban. Éppen azért akartunk róla olvasni, mert különleges képességei ellenére megmaradt átlagos fiúnak.

InterCom Tom Holland a Pókember: Vadonatúj napban.

Átlagos és különleges kényes egyensúlyát kellett filmről filmre kikeverniük az adaptációk készítőinek is. Hol jobban sikerült, hol rosszabbul. Amikor túl sok rosszfiút uszítottak szerencsétlen Peter Parkerre a nagyzási hóbortba esett forgatókönyvírók, jellemzően éppen a főhőst sikerült jelentéktelenné tenniük a saját filmjében. Legutóbb – mármint az élő szereplős filmváltozatokban legutóbb, mert azóta újabb animációs film is készült, hagyjuk is – a korábbi Pókembereket is csatasorba állították. Egymás sarkát taposták a Pókemberek és Pókellenségek, és a Nincs hazaút valahogy mégis élvezhető maradt, mi több, egészen meghatódtunk rajta.

A Vadonatúj napban megint csak egyetlen Pókember van, viszont több másik szuperhős is feltűnik. Hogyan tud megmaradni mégis a főhős a középpontban? Sikerülhet-e úgy megcsinálni a századik Pókember-filmet, hogy úgy érezzük, éppen erre vágytunk?

Sikerült, és csak most jöttünk rá, miért járhatott sikerrel a hasonló mutatvány korábban is.

A cikk tartalmából

Kritikánkban említést teszünk még arról:

  • Miért lesz a Vadonatúj nap több sima Pókember-filmnél?
  • Hogyan vizsgázik a sorozat új rendezője?
  • Melyik kilencvenes évekbeli Denzel Washington-filmhez fordultak ihletért az írók?
  • Miért érdemes Pókemberrel maradnia annak is, akit a többi szuperhősfilm hidegen hagy?
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