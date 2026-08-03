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Magyar Péter: A kormány eláll a zuglói irodabiznisztől

Purger Tamás / MTI
Magyar Péter miniszterelnök a Mol Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatón Százhalombattán 2026. július 31-én.
admin Kerner Zsolt
admin Spirk József
2026. 08. 03. 16:52
Purger Tamás / MTI
Magyar Péter miniszterelnök a Mol Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatón Százhalombattán 2026. július 31-én.
Visszakövetelik a 300 milliárd forintot, amit a kormány már elköltött erre.

Eláll a kormány a zuglói irodabiznisztől, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Magyar a Facebookon videóként feltöltött bejelentésben arról beszél, hogy rendkívüli időket élünk, és az előző kormány nem erősítette meg a paksi erőművet, hogy felkészüljön az energiabiztonságra, inkább 700 milliárd forintot szánt új, túlárazott irodaházakra.

A Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

– jelentette be Magyar.

Szerinte ez akkora összeg, amiből most az összes HÉV-szerelvényt lecserélik, de sok szélerőművet és tárolókapacitást is lehetett volna belőle építeni. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tudják, hogy hosszas jogi harcra kell felkészülniük, mert a beruházók pénzüknél akarnak maradni.

Nem költözünk be sem a Karmelitába, sem a Tiborcz-kör irodaházaiba.

– tette hozzá Magyar.

A 24.hu és a Válasz.hu egyszerre írta meg, hogy az Orbán-kormány titokban vásárolt meg három hatalmas, még készülőfélben lévő irodaparkot. Az akkori információk szerint a kormány – a nyilvánosság tájékoztatása nélkül – a NER-es ingatlanfejlesztő cégek fejlesztéseit támogatta meg az előre kifizetett összegekkel

  • A Dürer Parkra 100 milliárdot terveztek, de 119,4 milliárdba kerül majd a vásárlás,
  • a Bosnyák téri Zugló Városközpontnál a korábbi 244 milliárd helyett 324,6 milliárd lehet a keret az említett előterjesztés szerint,
  • míg a Mol-torony melletti BudaPart irodaházai esetében egyelőre nincs információ arról, hogy a Válasz Online által megírt 255 milliárd forintos vételárat felsrófolták volna.

Magyar Péter a hétfői bejelentésben a jelek szerint csak a Bosnyák téri épületek visszaadásáról beszélt. A Zuglói Városközpont a Bayer Construct Zrt. beruházása volt. Balázs Attila érdekeltsége a projekt indulásánál még 950 lakás építését tervezte, és jóval kevesebb irodával számolt. Menetközben azonban bizonytanná vált, hogy a luxuslakásokra van-e elegendő fizetőképes kereslet, ezért változtattak az arányokon, a lakásszámot csökkentették, az irodák alapterületét pedig jelentősen megnövelték.

Gulyás Gergely az irodák megvásárlása után Kormányinfón jelentette be, hogy a többi között a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és a Központi Ellátási Főigazgatóságot költöztetik az épületekbe.

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