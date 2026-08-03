A labdarúgás új rocksztárját őrült tömeg várta Chilében

Több napos bizonytalanság után végre megérkezett Chilébe az idei világbajnokság egyik nagy felfedezettje, a Zöld-foki szigetek válogatottjának 40 éves kapusa, Vozinha, aki vasárnap este landolt Santiagóban, hogy csatlakozzon a Colo Colóhoz.

Nagyon boldog vagyok, hogy ideérkeztem, köszönöm a szurkolóknak a türelmet, amellyel vártak rám

– mondta.

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A chilei labdarúgás legsikeresebb klubja július 24-én jelentette be a szerződtetését, de számos bonyodalom – többek között okmányproblémák és személyes ügyek – miatt három alkalommal is elhalasztották az utazását, ami kétségeket ébresztett a transzfer lezárását illetően.

Végül a repülőgép vasárnap este, helyi idő szerint 20.35-kor landolt Santiagóban, és a 40 éves kapust a Colo Colo-szurkolók tömege fogadta, akik zászlókkal, dobokkal és énekekkel érkeztek a repülőtérre, hogy üdvözöljék a helyi átigazolási piac legjobban várt új szerzeményét.

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Még a szövetség is meghajolt előtt

Vozinha szerződése ugyan hat hónapra szól, de tartalmaz egy további tizenkét hónapra szóló hosszabbítási opciót is.

Ami érdekesség, hogy miatta a Chilei Labdarúgó Szövetség pénteken módosította a szabályzatát, hogy engedélyezze számára a Vozinha név használatát a mezén. Eddig ugyanis a futballistáknak kizárólag a vezetékneve szerepelhetett, a becenév nem.

Vozinha nem csupán a pályán remekelt a vébén: amíg a torna előtt mindössze 50 ezer követője volt a közösségi médiában, a torna után azonban ez a szám meghaladta a 29,5 milliót, így a világbajnokság egyik legnépszerűbb futballistájává vált.

A Colo Colónál remélik, hogy ez a médiavisszhang a sportteljesítményben is megmutatkozik majd. A csapat 17 forduló után meggyőző, 12 pontos előnnyel vezeti a chilei bajnokságot.