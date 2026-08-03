foci vb 2026vozinhaátigazoláscolo colo
Foci foci vb 2026

A labdarúgás új rocksztárját őrült tömeg várta Chilében

SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2: Cape Verde's goalkeeper Vozinha, arrives at Arturo Merino Benitez International Airport to join the Colo-Colo Chilean professional football club in Santiago, Chile on August 2, 2026. Lucas Aguayo Araos / Anadolu
Lucas Aguayo Araos / ANADOLU / Anadolu via AFP
Vozinhát hatalmas tömeg fogadta az Arturo Merino Benitez nemzetközi repülőtéren
24.hu
2026. 08. 03. 17:06
SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2: Cape Verde's goalkeeper Vozinha, arrives at Arturo Merino Benitez International Airport to join the Colo-Colo Chilean professional football club in Santiago, Chile on August 2, 2026. Lucas Aguayo Araos / Anadolu
Lucas Aguayo Araos / ANADOLU / Anadolu via AFP
Vozinhát hatalmas tömeg fogadta az Arturo Merino Benitez nemzetközi repülőtéren
A Zöld-foki szigetek legendás csapatkapitánya, a 40 éves kapus, Vozinha hat hónapra írt alá a chilei Colo-Colóhoz, de adminisztratív és személyes problémák miatt többszöri késedelem után csak most érkezett meg Santiagóba.

Több napos bizonytalanság után végre megérkezett Chilébe az idei világbajnokság egyik nagy felfedezettje, a Zöld-foki szigetek válogatottjának 40 éves kapusa, Vozinha, aki vasárnap este landolt Santiagóban, hogy csatlakozzon a Colo Colóhoz.

Nagyon boldog vagyok, hogy ideérkeztem, köszönöm a szurkolóknak a türelmet, amellyel vártak rám

– mondta.

Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha eyes the ball as he dives during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. Vozinha, the 40-year-old goalkeeper who was one of the heroes of Cape Verde's fairytale run at the World Cup, is signing for Colo Colo, the Chilean club announced on July 24, 2026.
SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2: Cape Verde's goalkeeper Vozinha, arrives at Arturo Merino Benitez International Airport to join the Colo-Colo Chilean professional football club in Santiago, Chile on August 2, 2026. Lucas Aguayo Araos / Anadolu
SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2: Cape Verde's goalkeeper Vozinha, arrives at Arturo Merino Benitez International Airport to join the Colo-Colo Chilean professional football club in Santiago, Chile on August 2, 2026. Lucas Aguayo Araos / Anadolu
SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2: Cape Verde's goalkeeper Vozinha, arrives at Arturo Merino Benitez International Airport to join the Colo-Colo Chilean professional football club in Santiago, Chile on August 2, 2026. Lucas Aguayo Araos / Anadolu
SANTIAGO, CHILE - AUGUST 2: Cape Verde's goalkeeper Vozinha, arrives at Arturo Merino Benitez International Airport to join the Colo-Colo Chilean professional football club in Santiago, Chile on August 2, 2026. Lucas Aguayo Araos / Anadolu
6 fotó

A chilei labdarúgás legsikeresebb klubja július 24-én jelentette be a szerződtetését, de számos bonyodalom – többek között okmányproblémák és személyes ügyek – miatt három alkalommal is elhalasztották az utazását, ami kétségeket ébresztett a transzfer lezárását illetően.

Végül a repülőgép vasárnap este, helyi idő szerint 20.35-kor landolt Santiagóban, és a 40 éves kapust a Colo Colo-szurkolók tömege fogadta, akik zászlókkal, dobokkal és énekekkel érkeztek a repülőtérre, hogy üdvözöljék a helyi átigazolási piac legjobban várt új szerzeményét.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

SPORTbible (@sportbible) által megosztott bejegyzés

Még a szövetség is meghajolt előtt

Vozinha szerződése ugyan hat hónapra szól, de tartalmaz egy további tizenkét hónapra szóló hosszabbítási opciót is.

Ami érdekesség, hogy miatta a Chilei Labdarúgó Szövetség pénteken módosította a szabályzatát, hogy engedélyezze számára a Vozinha név használatát a mezén. Eddig ugyanis a futballistáknak kizárólag a vezetékneve szerepelhetett, a becenév nem.

Vozinha nem csupán a pályán remekelt a vébén: amíg a torna előtt mindössze 50 ezer követője volt a közösségi médiában, a torna után azonban ez a szám meghaladta a 29,5 milliót, így a világbajnokság egyik legnépszerűbb futballistájává vált.

A Colo Colónál remélik, hogy ez a médiavisszhang a sportteljesítményben is megmutatkozik majd. A csapat 17 forduló után meggyőző, 12 pontos előnnyel vezeti a chilei bajnokságot.

Kapcsolódó
Vozinha új csapatot talált magának.
Új csapata bejelentette a vb-hős kapus, Vozinha érkezését
40 évesen vág bele új kalandba.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Kivételes játékintelligencia mellé elpocsékolt tehetségek és széthúzást erősítő városállami identitás – így került óriási válságba az olasz futball

Friss

Népszerű

Összes
Volodimir Zelenszkij és Andy Burnham egy üdvözlő ünnepségen vesz részt, az angliai déli parton fekvő Portsmouth-i HM Haditengerészeti Bázisra tett látogatásuk során, 2026. július 27-én.
Gyarmati: Ukrajna stratégiai hatalommá válik, Európa Izraelje lehet belőle
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik