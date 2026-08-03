Gulácsi Péter elhagyta Lipcsét, a Villarrealhoz szerződött

Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt.

Gulácsi – aki korábban az RB Salzburg, a Tranmere Rovers, a Hereford United, a Hull City és a Liverpool játékosa is volt – most két idényre szóló megállapodást írt alá. A korábbi válogatott kapus Lipcsében több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott.

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A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

Gulácsi kedd délelőtt fog először edzeni Inigo Pérez irányítása alatt, majd 12 órakor hivatalosan is bemutatják a sajtónak.

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Lipcse a második otthona volt

A német klub honlapján hétfőn felidézték, hogy a csapat még másodosztályú volt, amikor Gulácsi odaigazolt 2015-ben, de első idénye végén feljutott a Bundesligába, ahol 2017-ben ezüstérmes lett, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig.

A kapus 2022-ben csapatkapitányként ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet, és egy évvel később a címvédés, illetve a német Szuperkupa megnyerése is sikerült.

Nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen az RB Leipzig sohasem csupán egy klub volt a számomra. Lipcse a családunk második otthonává vált, és az itteni emberek mindig különleges helyet fognak elfoglalni a szívünkben

– nyilatkozta Gulácsi.

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„Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokáig végigjárhattam és alakíthattam ezt az utat. Hihetetlenül sok mindent éltem át itt, mind a sport szempontjából, mind személyes téren. Kiemelkedő sikerek, nagy mérkőzések és sok olyan pillanat, amelyek örökre megmaradnak. Különösen büszkévé tesz, hogy ezt a fejlődést közösen értük el, csapatként, klubként, a munkatársakkal és a szurkolóinkkal együtt” – tette hozzá.

A Leipzig egyik legfontosabb játékosa távozott

„Péter kétségkívül a klub eddigi történetének egyik legfontosabb játékosa. A feljutás egyik hősétől, egy kupagyőztestől, egykori csapatkapitányunktól veszünk most búcsút, aki hosszú évek óta támaszunknak számít, és döntő mértékben hozzájárult az RB Leipzig fejlődéséhez” – nyilatkozta Marcel Schäfer sportigazgató.

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Hozzátette, amit Gulácsi jelent a klubnak, azt nem lehet csupán a pályára lépések, a védések vagy a trófeák száma alapján meghatározni.

Hosszú évek során abszolút kulcsjátékos volt, megbízható vezéregyéniség, és olyan ember, aki nyugalmával, profizmusával és magatartásával mércét állított fel.

Mindig lehetett rá számítani, a nagy mérkőzéseken, a nehéz időszakokban és a mindennapi együttműködés során egyaránt

– közölte Schäfer.

Elárulta, a magyar kapus új sportszakmai kihívásként tekint arra a lehetőségre, hogy a Villarreal színeiben a La Liga és a Bajnokok Ligájában védhet.

„Azok után, amit az RB Leipzigért tett, fontos volt számunkra, hogy lehetővé tegyük számára ezt a lépést. Természetesen nem könnyű elbúcsúzni egy olyan játékostól és embertől, mint ő, ugyanakkor a hála, a tisztelet és a megbecsülés dominál, amikor visszatekintünk a közös időszakra” – magyarázta a sportigazgató.

(MTI)