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Gulácsi Péter elhagyta Lipcsét, a Villarrealhoz szerződött

24.hu
2026. 08. 03. 18:45
Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgócsapatától és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt.

Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt.

Gulácsi – aki korábban az RB Salzburg, a Tranmere Rovers, a Hereford United, a Hull City és a Liverpool játékosa is volt – most két idényre szóló megállapodást írt alá. A korábbi válogatott kapus Lipcsében több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott.

 

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A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

Gulácsi kedd délelőtt fog először edzeni Inigo Pérez irányítása alatt, majd 12 órakor hivatalosan is bemutatják a sajtónak.

Leipzig´s Hungarian goalkeeper Peter Gulacsi reacts during the German first division Bundesliga football match between 1 FC Cologne and RB Leipzig in Cologne, western Germany, on September 25, 2016.
22 October 2019, Saxony, Leipzig: Soccer: Champions League, Groups G, before the 3rd matchday, RB Leipzig - St. Petersburg. Leipzig's goalkeeper Peter Gulacsi speaks at the press conference. Photo: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
firo: 17.12.2019 Football, 2019/2020 1.Bundesliga: BVB Borussia Dortmund - RB Leipzig 3: 3 errors to 0: 1, Parade, Peter Gulacsi | usage worldwide
Demba BA (li., IBB) versus goalwart Peter GULACSI (L), action, duels, Soccer Champions League, group stage, group H, matchday 1, RB Leipzig (L) - Istanbul Basaksehir FK (IBB), on October 20, 2020 in Leipzig / Germany. Â | usage worldwide
05 December 2020, Bavaria, Munich: Football: Bundesliga, FC Bayern Munich - RB Leipzig, 10th matchday in the Allianz Arena. Munich's Thomas Müller (M) scores the goal for the 3:3 against Leipzig's goalkeeper Peter Gulacsi. IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL Deutsche Fußball Liga and the DFB Deutscher Fußball-Bund, it is prohibited to use or have used in the stadium and/or from the game taken photographs in the form of sequence images and/or video-like photo series Photo: Sven Hoppe/dpa
6 fotó

Lipcse a második otthona volt

A német klub honlapján hétfőn felidézték, hogy a csapat még másodosztályú volt, amikor Gulácsi odaigazolt 2015-ben, de első idénye végén feljutott a Bundesligába, ahol 2017-ben ezüstérmes lett, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig.

A kapus 2022-ben csapatkapitányként ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet, és egy évvel később a címvédés, illetve a német Szuperkupa megnyerése is sikerült.

Nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen az RB Leipzig sohasem csupán egy klub volt a számomra. Lipcse a családunk második otthonává vált, és az itteni emberek mindig különleges helyet fognak elfoglalni a szívünkben

– nyilatkozta Gulácsi.

„Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokáig végigjárhattam és alakíthattam ezt az utat. Hihetetlenül sok mindent éltem át itt, mind a sport szempontjából, mind személyes téren. Kiemelkedő sikerek, nagy mérkőzések és sok olyan pillanat, amelyek örökre megmaradnak. Különösen büszkévé tesz, hogy ezt a fejlődést közösen értük el, csapatként, klubként, a munkatársakkal és a szurkolóinkkal együtt” – tette hozzá.

A Leipzig egyik legfontosabb játékosa távozott

„Péter kétségkívül a klub eddigi történetének egyik legfontosabb játékosa. A feljutás egyik hősétől, egy kupagyőztestől, egykori csapatkapitányunktól veszünk most búcsút, aki hosszú évek óta támaszunknak számít, és döntő mértékben hozzájárult az RB Leipzig fejlődéséhez” – nyilatkozta Marcel Schäfer sportigazgató.

Hozzátette, amit Gulácsi jelent a klubnak, azt nem lehet csupán a pályára lépések, a védések vagy a trófeák száma alapján meghatározni.

Hosszú évek során abszolút kulcsjátékos volt, megbízható vezéregyéniség, és olyan ember, aki nyugalmával, profizmusával és magatartásával mércét állított fel.

Mindig lehetett rá számítani, a nagy mérkőzéseken, a nehéz időszakokban és a mindennapi együttműködés során egyaránt

– közölte Schäfer.

Elárulta, a magyar kapus új sportszakmai kihívásként tekint arra a lehetőségre, hogy a Villarreal színeiben a La Liga és a Bajnokok Ligájában védhet.

„Azok után, amit az RB Leipzigért tett, fontos volt számunkra, hogy lehetővé tegyük számára ezt a lépést. Természetesen nem könnyű elbúcsúzni egy olyan játékostól és embertől, mint ő, ugyanakkor a hála, a tisztelet és a megbecsülés dominál, amikor visszatekintünk a közös időszakra” – magyarázta a sportigazgató.

(MTI)

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