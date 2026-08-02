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Melyik országban születnek a jövő olasz válogatott játékosai?

olasz foci válság válogatott klubcsapatok demográfia bevándorlás
Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Moise Kean elefántcsontparti szülők gyermekeként Olaszországban látta meg a napvilágot.
admin Őzse Roland
2026. 08. 02. 16:59
olasz foci válság válogatott klubcsapatok demográfia bevándorlás
Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Moise Kean elefántcsontparti szülők gyermekeként Olaszországban látta meg a napvilágot.
Sorozatunk első részében áttekintettük az olasz labdarúgás szervezeti struktúráját és logikáját, amely azt mutatta meg, hogy lényegében kódolva volt egy komolyabb válság, amint a gazdasági környezet kellően instabillá vált. Ebben a részben azonosítani fogjuk azokat a hiányosságokat, amelyek az ifjú tehetségek kiválasztásánál megjelennek. Hiába lenne ugyanis jó az olaszok rendszere, ha nem tudják beemelni ebbe az ígéretes játékosokat.

A probléma egész biztosan nem azzal van, hogy a szakmai szürkeállomány nem megfelelő. Ez nemcsak a mai napig igen magasan jegyzett olasz edzőkre és játékosmegfigyelőkre igaz, hanem a sportvezetőkre is. Ha valamiért, akkor a szakembereik rendkívüli találékonyságáért még a legsötétebb időkben is megérte követni az olasz futballt.

Az első részben pedzegetett anyagi nehézségek az UEFA pénzügyi fair play szabályainak köszönhetően lényegében bebetonozódtak a 2010-es évekre, és emiatt általában egy marék szotyiból kellett csapatot építeniük az olasz kluboknak.

Négy BL-döntő – igaz, mindegyik vesztes

Ha pedig kivételesen tudtak olyan „sokat” költeni, hogy a fizetésnél a POS-terminál már elkérje a PIN-kódot, akkor egészen nagy dolgokat is elértek. Ennek fő letéteményese korunk legkiválóbb sportigazgatója, Giuseppe Marotta, akinek igazolásaival az Inter és a Juventus is bejutott két-két BL-döntőbe 2015 és 2025 között (igaz, a négyből egyet sem nyertek meg az olaszok). Általa kerültek az említett klubokhoz a 2012-es és 2021-es Eb-döntős csapatok olyan későbbi klasszisai, mint Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Alessandro Bastoni vagy Nicolo Barella.

A futballszakmai hozzáértés tehát megvolna. Mégis elég néhány rémegyszerű kérdést feltenni, és máris világossá válik, hogy nagy a baj:

  • Miért ritkaság, hogy egy olasz fiatal hamar kezdő lesz egy topcsapatban?
  • Miért nincs semmilyen poszton minőségi olasz támadójátékos?
  • A trendekkel teljesen szembe menve miért van ennyire kevés bevándorló a válogatottban?
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