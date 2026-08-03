Megszűnik a Mandiner nyomtatott hetilapja

Sajnálattal közöljük, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását. Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó.

– írja a Mandiner.

Az első szavunk a köszöneté az olvasóink, több ezer vásárlónk és előfizetőnk felé, akik az elmúlt hét évben minket választottak, megvették lapunkat vagy előfizettek rá. Az első lapszámmal a Mandiner 2019 szeptemberében a trendekkel is szembe menve missziót vállalt, és büszkék voltunk arra, hogy a növekedő időszakjainkban – amik párhuzamosan érvényesültek hírportálunk folyamatos, gyors növekedésével – a zsugorodó nyomtatott közéleti lappiacon meg tudtuk vetni a lábunkat.

– teszik hozzá.

A parlament korábban, a felsőoktatási alapítványok kivételével, megszűntette a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A Mandiner a kekvaként működő Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdona. A megszüntetés után az MCC felügyelete Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez került. A lapnál már korábban jelentős leépítések voltak, a Mandiner egyik legismertebb újságírója, Kohán Mátyás arról írt, hogy 60 embert rúgtak ki.