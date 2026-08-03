Segítettek megjavítani a rivális hajóját, Fair Play-díj lett a jutalmuk a Kékszalagon

A René Raffica legénysége azzal érdemelte ki a díjat,

hogy a versenyt megelőző napon, a rekkenő hőségben több mint fél napon át segítettek riválisuk, a Principessa sérült árbocának beállításában.

A fiatalok, köztük a kormányos, Király Dávid önzetlen munkája nélkül az egytestűek között végül győzedelmeskedő ellenfél nem tudott volna rajthoz állni a Kékszalagon, olvasható a díj névadó szponzorának számító KPMG sajtóközleményben.

Kölcsönkenyér visszajár

A történet érdekessége, hogy a Principessa csapata 2023-ban, az 55. Kékszalag Nagydíjon éppen azért nyerte el a Fair Play-díjat, mert amikor a rajt után felborult a Raffica, azonnal a segítségére küldte saját kísérőmotorosát.

Hogy ki törte meg a Fifty-Fifty éveken át tartó egyeduralmát, arról itt írtunk, arról pedig itt, hogy a győztes csapat pezsgővel várta a 48 órás szintidőt utolsóként teljesítő hajót.