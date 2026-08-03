A Fidesz „a Sándor-palota illegális lakásfoglalójának” tekinti Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnököt – derül ki a párt elnökségének vasárnap este elküldött, az MTI birtokába került belső körleveléből.

A dokumentum hitelességét Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn megerősítette. Hozzátette, hogy a körlevelet eredetileg a belső pártnyilvánosságnak szánták.

A levélben a párt elnöksége emlékeztetett arra, hogy illegitimnek tartja Sulyok Tamás eltávolítását az államfői tisztségből, és nem fogadja el Forsthoffer Ágnes megbízatását sem.

Ő számunkra egyszerűen a Sándor-palota illegális lakásfoglalója

– fogalmaztak. A levél szerint Bóka János frakcióvezető ezt az álláspontot közölni fogja Forsthofferrel a hétfői találkozón.

A házelnök kezdeményezésére a parlamenti pártok frakcióvezetői a Sándor-palotában egyeztetnek a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről. A találkozón Magyar Péter miniszterelnök ad tájékoztatást az energiakrízisről és annak kormányzati kezeléséről.

A Fidesz ugyanakkor azt írta, hogy a kormánnyal való politikai és szakmai kapcsolattartás egyetlen legitim helyszínének az Országgyűlést, azon belül elsősorban a szakpolitikai bizottságokat tekinti. A párt kész arra, hogy ezeken a fórumokon a kormány rendelkezésére bocsássa szakmai tudását és tapasztalatait, amelyekre a kabinetnek szerintük „igencsak szüksége is lesz”.

A Fidesz-elnökség úgy értékeli, hogy az energiaválság kezeléséhez szükséges minden eszköz a kormány rendelkezésére áll. A kabinet javaslatait – mint írták – „szakmai konstruktivitással” fogadják.

Még csak 3 hónapja van hatalmon a Tisza-kormány, és már itt vannak az első komoly gazdasági bajok jelei

– áll a dokumentumban. A Fidesz szerint az ország „derült égből villámcsapásként” értesült arról, hogy a kormány nem tudja garantálni az energiaellátást.

A párt vezetése azt is számon kérte a kabineten, hogy miért nem észlelte időben a válság jeleit, illetve miért nem készült fel az előre jelezhető krízisre. Saját kérdésükre azt a választ adták, hogy a Tisza „Facebook-kormányzást folytat gazdasági kormányzás helyett”.

A körlevél azzal vádolja a kormányt, hogy az energiakrízis kezelése helyett az „önkényuralmi rendszer” kiépítésére összpontosít. Ennek részeként említették az alkotmánybírók és Sulyok Tamás eltávolítását, a Fidesz szervereinek és iratainak lefoglalását, Hajdu János volt terrorelhárítási vezető meggyanúsítását, valamint az NKA körül kialakult ügyet.

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