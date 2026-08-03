A menesztett TEK-vezér saját céget alapított a fideszes biztonsági főnökség mellé

Medical Logisztikai Gyógyászati Termékforgalmazó Kft. néven alapított vállalatot Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, írta a Hvg.hu.

Hajdut májusban menesztették a posztjáról, majd júniusban a szolgálati viszonyát is megszüntették.

Hajdut ezután a Fidesz kezdte foglalkoztatni, ő lett a párt biztonsági főnöke, miközben meggyanúsították az úgynevezett aranykonvoj ügyében.

A Medical Logisztikai Gyógyászati Termékforgalmazó Kft. július legvégén alakult meg, és habár a főtevékenysége gyógyszerek és gyógyászati termékek nagykereskedelme, a cég neve arra utal, hogy a vállalkozás hangsúlyt helyez ezeknek a termékeknek a logisztikájára is.

Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében a TEK volt vezetőjét hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsították meg. Az ügyészség szerint ő határozta meg az akció feladatait, és az utasítására tartották fogva jogalap nélkül legalább kilenc órán át a hét ukrán állampolgárt. Hajdu ezzel szemben a vallomásában azt állította, hogy a TEK a NAV felkérésére vett részt az akcióban, annak közvetlen irányítását pedig egyik beosztottja végezte, ő csak ellenőrző parancsnokként volt jelen.

A védekezésben kissé bekavart, hogy Orbán Viktor a tusványosi beszédében úgy dicsérte Hajdut, hogy közben az ukránok elleni akció irányítójaként beszélt róla. A Fidesz elnöke szerint Hajdu „megállította, illetve levezényelte, megcsinálta” az operatív akciót, ezért hősként kellene ünnepelni.