hajdu jánostekcégalapítás
Belföld

A menesztett TEK-vezér saját céget alapított a fideszes biztonsági főnökség mellé

Orbán VIktor / Facebook
admin Spirk József
2026. 08. 03. 18:08
Orbán VIktor / Facebook

Medical Logisztikai Gyógyászati Termékforgalmazó Kft. néven alapított vállalatot Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, írta a Hvg.hu.

Hajdut májusban menesztették a posztjáról, majd júniusban a szolgálati viszonyát is megszüntették.

Hajdut ezután a Fidesz kezdte foglalkoztatni, ő lett a párt biztonsági főnöke, miközben meggyanúsították az úgynevezett aranykonvoj ügyében.

A Medical Logisztikai Gyógyászati Termékforgalmazó Kft. július legvégén alakult meg, és habár a főtevékenysége gyógyszerek és gyógyászati termékek nagykereskedelme, a cég neve arra utal, hogy a vállalkozás hangsúlyt helyez ezeknek a termékeknek a logisztikájára is.

Az ukrán pénzszállítók elleni akció ügyében a TEK volt vezetőjét hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsították meg. Az ügyészség szerint ő határozta meg az akció feladatait, és az utasítására tartották fogva jogalap nélkül legalább kilenc órán át a hét ukrán állampolgárt. Hajdu ezzel szemben a vallomásában azt állította, hogy a TEK a NAV felkérésére vett részt az akcióban, annak közvetlen irányítását pedig egyik beosztottja végezte, ő csak ellenőrző parancsnokként volt jelen.

A védekezésben kissé bekavart, hogy Orbán Viktor a tusványosi beszédében úgy dicsérte Hajdut, hogy közben az ukránok elleni akció irányítójaként beszélt róla. A Fidesz elnöke szerint Hajdu „megállította, illetve levezényelte, megcsinálta” az operatív akciót, ezért hősként kellene ünnepelni.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hankó Balázs ügyvédje részletes észrevételt küldött az ügyészségnek
„Visszatért a demokrácia Magyarországra” – galéria Moby elképesztő budapesti bulijáról
Pottyondy Edina: Megszálló hadseregekben is több empátia van, mint a Fidesz vezetésében
„Kifizettem a lakásomat, mégis félek, hogy kidobnak belőle. Jött egy betolakodó, és egy vagyont követel tőlem” – egy sokkoló ingatlanügy háttere
Tetkót szeretne? Elmondjuk, mennyibe fog kerülni, mekkora fájdalmakkal számoljon és hogyan válasszon tetoválómestert
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik