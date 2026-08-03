Szétzilálta a paksi védelmet, komoly győzelmet aratott a ZTE

Parádésan kezdte a hazai csapat a meccset, amelyből még két perc sem telt el, amikor Gundel-Takács kapus egész pályát átölelő íveléséből Calderon tört egyedül kapura és átemelte Kovácsikot (1-0).

A villámgyors zalaegerszegi vezetőgól után Bognár György vezetőedző együttese átvette az irányítást, és a tizedik percben büntetőhöz jutott, amit az első fordulóban duplázó Szalai József értékesített (1-1).

A folytatásban a mezőnyben folyt a játék, majd a félidő közepén egy paksi labdavesztésből vezetett kontrából Calderon ismét betalált, gólját pedig – az ivószünetbe nyúló – VAR-vizsgálat után megadták (2-1).

A játékrész második felében a paksiak birtokolták többet a labdát és fölényben játszottak, de nagy helyzetig nem jutottak, míg a másik oldalon a házigazda több ígéretes ellentámadást is vezetett.

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Gólt aztán mégis a vendégek szereztek, a hazai kapus egy átlövést rossz helyre ütött ki, Lapu pedig nem hibázta el a félig üres kaput (2-2).

Ennek ellenére mégis hátrányban vonultak öltözőbe a tolnaiak, miután a 45+1. percben az előző kettőhöz nagyon hasonló gólt engedtek a ZTE-nek: ezúttal Skribek indította Garait, aki nem hibázott (3-2).

A második félidőt a vendégek kezdték jobban, de helyzeteiket nem tudták gólra váltani, majd az ivószünetet követően a csereként beállt Henrique eldöntötte a három pont sorsát (4-2).

A Konferencia Liga selejtezőjéből múlt csütörtökön kiesett paksiak a lefújásig mentek előre és igyekeztek faragni a hátrányukon, de kissé fáradtan és sok hibával játszottak, a Zalaegerszeg pedig a 99. percben ötödik gólját is megszerezte Babos révén, és megérdemelten kaparintotta meg első három pontját a szezonban (5-2).

NB I, 2. forduló Zalaegerszegi TE FC – Paksi FC 5-2 (3-2)

Zalaegerszeg, 3093 néző

v.: Zierkelbach

Zalaegerszeg: Gundel-Takács – Csonka, Peraza, Diogo Antonio, Garai (Alfonso, a szünetben, Marlon Santos, 77.) – Kiss (Guilherme Teixeira, 77.), Amato, Szendrei, Calderon – Maxsuell Alegria (Henrique, 62.), Skribek (Babos, 88.)

Paks: Kovácsik – Vécsei, Szekszárdi, Kuzma (Lenzsér, a szünetben) – Lapu (Horváth, 62.), Pető (Böde, 62.), Balogh (Zeke, a szünetben), Papp, Hahn – Szalai, Haraszti (Wiesner, 82.)

gól: Calderon (2., 22.), Garai (45+1.), Arthur Henrique (73.), Babos (99.), illetve Szalai (11., 11-esből), Lapu (40.)

sárga lap: Peraza (64.), Marlon Santos (78.), Amato (97.), illetve Pető (58.), Lenzsér (68.), Horváth (94.)

(MTI)