Mészáros cégének kommunikációs embere lesz az M1 Híradó főszerkesztője

A megújuló közmédia küldetése, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők, közölte a Duna Médiaszolgáltató sajtóirodája. Hozzátették, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós.

A közlemény azt írja, Híradó szakmai irányításáért felelős Hajdú Gábor

pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezt követően a Duna csatornánál járta be a teljes szakmai ranglétrát riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt.

A közlemény szerint az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában.

Azt nem részletezik, de Hajdú Linkedin-fiókjáról egyértelműen kiderül, hogy a média után a Mészáros-csoportnál volt kommunikációs szakember, lapunk is többször beszélt vele e minőségében.

Hajdú a Talentis Groupnál, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb társaságánál senior kommunikációs szakértő és projektvezető feladatkörben, de azt is megadta, hogy 2023 januárja óta a Mészáros-csoportnál kommunikációs specialista volt.

Emellett a Magyar Kertörökség Alapítvány sajtófőnökeként dolgozott. Az alapítványról, amelyet Lévai Anikó ismerőse vezet, és a Tiborcz-kör is felsejlik mögötte, részletesen írtunk korábban. Korábban Hajdu jelzett vissza kommunikációs emberként az egyik Mészáros-érdekeltség részéről, amikor arról írtunk cikket, hogy százmilliókhoz jutottak kormányközeli üzletemberek a Brexit-kárenyhítésből.

Korábban a 24.hu írta meg, hogy az akkor még MTVA-ként működő közmédia hírigazgatója Bodacz Balázs, az ATV műsorvezetője lesz. Bodacz korábban szintén a Hír TV-nél dolgozott.

A képernyőre csaknem 11 év után visszatérő Borsa Miklós televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttér-műsor házigazdája volt, majd az M1 Híradót vezette. A közgazdász és kommunikáció szakos diplomával rendelkező, három nyelven felsőfokon beszélő szakember a Budapest-Bamako rendszeres résztvevője, afrikai útjaiból több dokumentumfilmet is készített.

A munkája miatt megtámadták 2015-ben: a bántalmazó azt kiabálta az állami tévé hírolvasójának, hogy „Most hazudj!”, majd megütötte. Ezután nem tért vissza a képernyőre.

A stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Korábban rádiós műsorvezetőként a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, hírolvasóként pedig a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál dolgozott. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg.

A közlemény szerint az M1 Híradó új képernyőseinek teljes névsora a következő hetekben lesz nyilvános.