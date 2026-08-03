Orbán egykori, milliárdossá lett tanácsadójának hivatalosan is egy észak-olaszországi villa lett a lakhelye

Habony Árpád hivatalosan is olaszországi lakcímre váltott. Az egykori miniszterelnöki tanácsadó július 30-i hatállyal változtatott a cégjegyzékben szereplő lakcímén: az eddigi magyarországi helyett észak-olaszországi cím lett az elérhetősége. Habony egyébként nemrég 8,8 milliárdos osztalékot vett fel egyik, címváltozással érintett cégéből.

Az Átlátszó szerint az észak-olaszországi cím alatt egy több száz négyzetméteres villa található. Hozzátették, a címváltozás nem volt befolyással a tulajdonosi hányadokra azoknál a társaságoknál, ahol az új címet átvezették.

Az új cím Olaszország egyik legtehetősebb környékén, a Milánótól mintegy ötven kilométerre fekvő Varese városában van bejegyezve.

Korábban itt vásárolt villát 4,3 millió euróért egy Influentia Kft. nevű cég, amelynek a tulajdonosa egy bizonyos Progressus Magántőkealap. Ugyan felmerült, hogy a tőkealap tulajdonosa egy olyan személy, aki Habony Árpád és Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzleti köreiben bukkant fel, az Influentia Kft. tagadta, hogy bármilyen kormányzati szereplő része lenne az üzletnek, állításuk szerint egy magáncélú befektetésről van szó.

A varesei villa tulajdonosa korábban Margherita Maccapani Missoni divattervező, a nagyszülei által alapított Missoni divatmárka örököse, valamint akkori férje, Eugenio Amos vállalkozó és autóversenyző volt.

Az Átlátszó szerint a Habonyhoz köthető legújabb ingatlan nem azonos a Missoni-villával. Az aktuális olasz ingatlan-nyilvántartás két különálló egységet mutat ugyanazon a címen: az 505-ös albetét villa besorolású, ami egy alagsort, egy földszintet, egy első és egy második emeletet foglal magában, alapterülete 253 négyzetméter. Az 506-os albetét lakás besorolású, földszinti, erkélyes, 101 négyzetméter alapterületű. A tulajdoni lap szerint a legutóbbi módosítás 2021 májusában történt, amikor az ingatlanokat egyesítették, és átalakították a belső tereket. A tulajdonosok papíron Stefano Castelnovo és Ugo Castelnovo ingatlanosok.