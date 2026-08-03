Hankó Balázs ügyvédje részletes észrevételt küldött az ügyészségnek

Nem véletlenül csengenek fülemben József Attila: Hazám című versének örökbecsű sorai: »Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalóka remény.« De szeretném elkerülni, hogy napi valósággá váljék. Az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik: a letartóztatásom már előre eldöntött tény. Ezt a gyakorlatot határozottan visszautasítom!

– írja Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, a Fidesz parlamenti képviselője közleményben.

Nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük. Nem követtem el bűncselekményt, de »bűnismétlésre« elvi lehetőségem sincs. Éppen ezért tartanám megalapozatlannak – csakúgy, mint volt kollégáimmal szemben – ha a legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülmények között, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn. A törvény szerint indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye. Ez tehát nem a hatóság mérlegelésétől függő döntés, hanem kötelező előírás. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán 2026. május 07. napja óta folyamatban lévő eljárás során, kollégáimat június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. A május eleje óta elmúlt közel 3 hónapban nem indítványozták a mentelmi jogom felfüggesztését, ami a törvényi kötelezés alapján csak egy dolgot jelenthet: nincs velem szemben ehhez adat. Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz

– teszi hozzá Hankó, aki szerint senkinek nincs joga ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből.

Hiszek abban, hogy Magyarországon továbbra is a jog uralmának kell érvényesülnie és nem politikai nyomásgyakorlás vagy hangzatos szalagcímek határozzák meg emberek sorsát. Ezért is adtam be a mai napon jogi képviselőmön, dr. Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül részletes észrevételt a Főügyészséghez. A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg

– zárja a volt miniszter.

Még Magyar Péter miniszterelnök hivatalba lépése előtt, de már a Fidesz-kormány választási veresége után is több milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kiosztásáról döntött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, írta meg korábban a 24.hu. Nemrég Hankó volt kabinetfőnökét is letartóztatták.

Bús Balázs volt óbudai polgármester, az NKA korábbi alelnöke pedig gyanúsított lett. Ő a letartóztatását a szegedi Csillagbörtönben tölti.