Jelezte az „aggasztó részleteket” a kulturális minisztérium, de nem ők nevezték ki Tarr Zoltán sógorát az Iparművészeti élére

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ vezetője nevezett ki megbízott igazgatókat három múzeum, köztük az Iparművészeti élére. Tarr Zoltán miniszter Zsigmond Gábor döntését hagyta jóvá: „Jogsértésnek minősült volna, ha a miniszter, a minisztérium a kiválasztás folyamatába beleszól, hiszen ez az MNM KK mint a fenntartói jogokat gyakorló intézmény hatásköre.”

Ez utóbbit már a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kommunikációs vezetője írta arra vonatkozó kérdéseinkre, felmerült-e problémaként, hogy az Iparművészeti élére frissen kinevezett művészettörténész, Jékely Zsombor Tarr Zoltán sógora.

A rokoni kapcsolat miatt Navracsics Tibor kiáltott nepotizmust a hétvégén. „Ő nem olyan sógor” – ironizált az ellenzéki politikus, felemlegetve, hogy a választási kampányban még a Tisza vádolta azzal a Fideszt, hogy kormánytagok rokonait nevezik ki magas pozíciókba.

Ahogy azt többször kommunikáltuk, a három érintett múzeum fenntartója nem a minisztérium, hanem az MNM KK. Minisztériumunk korábban kért az érintett, azóta felmentett főigazgatóktól, illetve a múzeumi dolgozóktól beszámolót – ennek aggasztó részleteit jeleztük az MNM KK felé

– írta válaszában a minisztérium.

Azt is írták, a megbízott főigazgatók kinevezése ideiglenes, az MNM KK megszűnéséig, az intézmények függetlenségének visszaadásáig tart.

„A nemzeti örökségünket őrző, számos tagintézménnyel és kulturális értékkel rendelkező, több száz munkavállalót foglalkoztató intézményeket súlyos szakmaiatlanság és jogilag is mulasztás lett volna átmeneti vezetés nélkül hagyni. Ősszel elkezdődik az MNM KK decentralizációja az alá berendelt intézmények autonómiájának visszaadása érdekében. Minden, ahhoz tartozó intézmény esetében, így az Iparművészeti Múzeumnál is nyílt pályázat útján kerül majd helyére a végleges vezető” – fejeződik be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közleménye.