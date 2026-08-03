Tetkót szeretne? Elmondjuk, mennyibe fog kerülni, mekkora fájdalmakkal számoljon és hogyan válasszon tetoválómestert

Ennél jobban most már ne firkáld össze magad

– mondta egyszer nagyapám, amikor újabb tetoválással a karomon látogattam meg őket.

A szóban forgó firka Gian Lorenzo Bernini Szent Teréz extázisa című műremekének arca volt. Amint a mellékelt szösszenet is mutatja, lehet a tetoválás művészi, menő, vagy egyszerűen csak poénos – valakinek mindentől függetlenül firka lesz, még akkor is, ha manapság már teljesen elfogadott testmódosításról beszélünk. De ez nem szabályozhatja a személyes döntéseinket a testünket illetően.

Azoknak, akik mások véleményét figyelmen kívül hagyva hajlandóak belevágni, hogy feldíszítsék magukat egy kis tintával, gyorstalpalónkban szedtük össze, hogy

hogyan érdemes tetoválóművészt választani,

miként készüljünk az időpontunkra,

mikre számítsunk, miután első tetoválásunk büszke tulajdonosaivá váltunk.

Tervezzünk alaposan

Számos élethelyzetben kiszalad az ember száján, hogy „na, ezt magamra varratom”, vagy „kéne valami menő tetoválás”. Sőt, ezek a mondatok már a régmúlt embereiben is megfogalmazódtak, csak épp más formában: a legrégebbi tetoválás, amiről tudomásunk van, Ötzié, a hozzávetőleg 5000 éves múmiáé, akit az Alpokban találtak a kilencvenes években.

Bizonyos minták a mai napig egyértelművé teszik, hogy a viselője milyen körökben mozog: ilyenek az ideológiai jellegű jelképek, a kartelek által használt szimbólumok, vagy a börtönökben különféle jelentésekkel felruházott, avatatlan szemnek sokszor ártalmatlannak tűnő minták.

Épp ezért nem árt, ha ötleteléskor végzünk egy kis kutatómunkát, hogy biztosan ne nyúljunk bele valami olyanba, amibe nem szeretnénk.

Ahogy láthatjuk, akadnak még „törzsi” jellegű minták, a hangsúly viszont az évszázadok során a személyes jelentés mellett szép lassan átkerült az esztétikai funkcióra, ami a mai napig dominálja a tetováláskultúrát – ne érezzük rosszul magunkat, ha valamit csak azért szeretnénk a testünkön tudni, mert egyszerűen szép.

A leggyakoribb aggály, ami a tetoválásokkal kapcsolatban felmerül, és mások kéretlenül is hajlamosak firtatni:

De mi van, ha megbánod?

Vagy a másik slágermondat:

Tudod, hogy ez maradandó?

Már hogy ne tudnánk?! Ám, ha mégis félünk a megbánástól, először is nem árt kicsit rágódni az ötleten. Ha néhány hét vagy hónap után is el tudjuk magunkon képzelni a kitalált ábrát, úgy kevésbé áll fenn a veszélye, hogy megbánjuk a jövőben.

Másrészt: ma már reális áron elérhető szolgáltatás a tetoválás-eltávolítás, ami bár elég fájdalmas, eredményesen el tud tüntetni egy-egy baklövést a bőrünkről, ha nagyon nem tudunk vele együtt élni.

Ha elhatároztuk magunkat egy ötlet mellett, akkor már csak három dolog van hátra.