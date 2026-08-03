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Belföld

Nem áll össze a történet, öngerjesztő folyamat lehet – szakértők az elérhetetlenné vált utazási irodáról

admin Vaskor Máté
2026. 08. 03. 16:50
Ha a nyaralásokat lemondó Robinson Tours bármilyen okból fizetésképtelenséget jelentene, az utasok ügyintézése Bulgáriában folytatódna, ezáltal akár hosszú procedúrára is számíthatnának.

Határon átnyúló tevékenységet végez az utasai nyaralását egy nappal korábban lemondó Robinson Tours, ebből adódóan eléggé keveset lehet tudni a tevékenységükről, de aggályos az egész helyzet, erről beszélt a 24.hu megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Lapunk elsőként írta meg szombaton, hogy a magát a bulgáriai, montenegrói és albániai nyaralások specialistájaként hirdető Robinson Tours SMS-ben értesítette több utasát is arról, hogy elmarad a másnapi utazása. Valakinek a charterjárattal akadt gondokkal indokolták a döntést, másnak azt írták, hogy a szálláshelyük lett túltelített. Emiatt a hazainduló turnust sem tudták repülőre ültetni, és aki nem foglalt át fapados járatra, azt busszal szállították Magyarországra.

Molnár Judit emlékeztetett, az utazási iroda 2020-ban a koronavírus-járvány alatt csődbe ment, majd Bulgáriában a Neptun Toursként bejegyzett céget nevezték vissza Robinson Toursra.

Szerencsétlen a helyzet, néhány hazai utazásközvetítő cég is az utasoktól értesült arról, hogy törlik az utakat. Furcsa az az állítás, hogy a légitársaság nem teljesíti a szolgáltatást, mert vajon miért ne teljesítené? Talán fizetésképtelenség van a háttérben?

– fogalmazott a szakember, hozzátéve, hogy a tények ismerete nélkül nem szeretne spekulációkba bocsátkozni, de a történet nem áll össze neki.

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