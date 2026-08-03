Nem áll össze a történet, öngerjesztő folyamat lehet – szakértők az elérhetetlenné vált utazási irodáról

Határon átnyúló tevékenységet végez az utasai nyaralását egy nappal korábban lemondó Robinson Tours, ebből adódóan eléggé keveset lehet tudni a tevékenységükről, de aggályos az egész helyzet, erről beszélt a 24.hu megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Lapunk elsőként írta meg szombaton, hogy a magát a bulgáriai, montenegrói és albániai nyaralások specialistájaként hirdető Robinson Tours SMS-ben értesítette több utasát is arról, hogy elmarad a másnapi utazása. Valakinek a charterjárattal akadt gondokkal indokolták a döntést, másnak azt írták, hogy a szálláshelyük lett túltelített. Emiatt a hazainduló turnust sem tudták repülőre ültetni, és aki nem foglalt át fapados járatra, azt busszal szállították Magyarországra.

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Molnár Judit emlékeztetett, az utazási iroda 2020-ban a koronavírus-járvány alatt csődbe ment, majd Bulgáriában a Neptun Toursként bejegyzett céget nevezték vissza Robinson Toursra.

Szerencsétlen a helyzet, néhány hazai utazásközvetítő cég is az utasoktól értesült arról, hogy törlik az utakat. Furcsa az az állítás, hogy a légitársaság nem teljesíti a szolgáltatást, mert vajon miért ne teljesítené? Talán fizetésképtelenség van a háttérben?

– fogalmazott a szakember, hozzátéve, hogy a tények ismerete nélkül nem szeretne spekulációkba bocsátkozni, de a történet nem áll össze neki.