„A magyar atlétikának nincs több vesztegetnivaló ideje” – a világbajnok Márton Anita indul az elnöki posztért

A 37 éves klasszis az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: „a magyar atlétika előtt álló kihívások új szemléletet, hiteles vezetést és széleskörű szakmai összefogást kívánnak.

A magyar atlétikának nincs több vesztegetnivaló ideje. Olyan szövetséget kell építenünk, amely nem a belső feszültségekről, hanem a sportolók sikereiről és a biztos háttérről szól. Ezzel a csapattal készen állunk a munkára

– közölte elnökjelöltként Tajti-Márton Anita, aki az elnökségi tagjelölteket is megnevezte.

Ezzel a csapattal dolgozna együtt

Hozzátette: „a megújulást célzó csapat névsorában a legmagasabb szintű sportszakmai tapasztalat ötvöződik a piaci és pénzügyi szféra döntéshozóinak tudásával és erejével.”

Ennek értelmében Tajti-Márton Anita elnökjelölt a három, továbbra is bizalmat kapott elnökségi taggal – Németh Zsolt (világbajnoki ezüstérmes, olimpikon kalapácsvető, mesteredző, sportvezető), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 8. helyezett többpróbázó, sportvezető, edző) és Tölgyesi Előd (sportvezető, utánpótlásműhely-vezető, edző, korábbi atléta) –, valamint további három elnökségitag-jelölt, Dr. Langár Bence (közgazdász, befektető, egyetemi oktató), Molnár Balázs (közgazdász, nemzetközi sporttanácsadó, korábbi válogatott atléta) és Rutkovszky Ede (nemzetközi sportvezető, az Európai Atlétikai Szövetség projektkoordinátora) közreműködésével képzeli el az elnökség munkáját.

A jelenleg a Szegedi Vasutas SE társadalmi elnökeként dolgozó Tajti-Márton Anita közölte,

céljuk egy stabil, átlátható és kiszámítható működésű szövetség felépítése, amelyben a szakmai döntések, a felelős gazdálkodás, az elszámoltathatóság és a partnerség jelenti a működés alapját.

Hozzátette: a továbbra is bizalmat kapott elnökségi tagokkal közösen hisznek abban, hogy a magyar atlétika közösségének és eredményességének megerősítése csak nyitott, együttműködő és jövőbe mutató vezetői szemlélettel valósítható meg. A jelöltjeikről további információk a Kilences pálya Facebook-oldalon megjelent közleményben olvashatók.

Egy jelölt már jelezte, hogy indulna az elnöki posztért

A MASZ elnöki tisztségéről július közepén mondott le Gyulai Miklós – aki a napi ügyek intézésére Deutsch Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel –, majd távozott két elnökségi tag – Oroszi Zsuzsanna és Kriszt Balázs –, továbbá a felügyelőbizottság három tagja – Czeglédi Katalin, Képes Lóránt és Németh Attila –, így utóbbi testület működésképtelenné vált.

Egy héttel később a MASZ rendkívüli közgyűlésén megerősítették pozíciójában az elnökség további három tagját, Németh Zsolt és Zsivoczky-Farkas Györgyi alelnököket, valamint Tölgyesi Elődöt, és szeptember másodikára meghirdetették a rendkívüli tisztújító közgyűlést.

Deutsch Péter később jelezte, hogy a közgyűlést követően távozik a MASZ-tól.

Július utolsó hetében elsőként Kovács Zoltán, a MATE-GEAC szakosztályvezetője jelezte, hogy indul a MASZ elnöki pozíciójáért, egyben összeférhetetlenségre hivatkozva lemondott a gödöllői klubban betöltött tisztségéről.