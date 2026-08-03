Újabb megafonos influenszer ül be a Fidesz-frakcióba

Elfogadta Bóka János frakcióvezető felkérését, és beül a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjába Hortay Olivér, megafonos aktivista, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője – írja a Telex. Hortay a lapnak azt is megerősítette, hogy Palóc Andréval, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivőjével együtt csatlakozik a frakcióhoz. Döntését azzal indokolta, hogy szereti a hazáját, és tenni akar érte.

A leendő képviselő szerint az elmúlt hónapok gazdasági folyamatai aggodalomra adnak okot: lassul a növekedés, beruházások állnak le, emelkednek az üzemanyagárak, az energiaellátásban pedig szerinte káosz alakult ki. Úgy látja, a helyzet a korábbinál markánsabb politikai szerepvállalást követel tőle.

Hortay azt ígérte, hogy képviselőként „szakmai szempontokat és mérsékelt stílust” vinne a szerinte egyre radikálisabb és tartalmilag kiüresedő parlamenti vitákba. Elsősorban

gazdaságpolitikai,

energetikai,

környezetvédelmi

és geopolitikai kérdésekkel foglalkozna.

Hortay 2014-ben gyakornokként került az állami megrendelésekből is működő Századvéghez, ahol hét éve tölt be vezető pozíciót. A Megafonhoz tartozó influenszerként 2026 tavaszára a fideszes közösségi média egyik legaktívabb szereplője lett. A Telex márciusi összesítése szerint naponta átlagosan 31 bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, a politikai influenszerek között pedig az ötödik legtöbb reakciót gyűjtötte. Tavasszal a Fidesz országos választási listájára is felkerült.

Bóka János a szombaton közzétett Facebook-videójában azt mondta:

Hortay Olivér és Palóc André neve magáért beszél.

Szerinte olyan képviselők lesznek, „akik értik a szakmájukat, helyén van az eszük és a szívük, jól kommunikálnak, fiatalok, dinamikusak”, és kommunikációjukban, tevékenységükben „meg fogják mutatni politikai közösségünk valódi erejét”. A fideszes frakcióvezető egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula munkáját.

A 444.hu már július végén beszámolt róla, hogy Hortay a Fidesz-frakció egyik lehetséges új tagja. A képviselőcsoport 10–15 százaléka is kicserélődhet az év végéig, miután a pártvezetés több képviselő parlamenti aktivitásával elégedetlen.

A most betöltött egyik képviselői hely Szijjártó Péter lemondásával üresedett meg, aki a kínai BYD-nál folytatja pályafutását. A másik távozó, Budai Gyula már korábban jelezte Bóka Jánosnak kilépési szándékát.

Hortay nem az első, Megafonból érkező politikus a Fidesz parlamenti frakciójában. Szűcs Gábor korábbi megafonos influenszer a 2026-os választás után szerzett mandátumot. Szűcs az elmúlt három évben többek között a Megafontól, az Alapjogokért Központtól és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól is kapott jövedelmet, és hat helyről kapott milliós fizetéseket.