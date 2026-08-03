Mintha meg sem történt volna az elmúlt 16 év – Ilyen volt a TV2 új híradójának első adása

Mit gondolhatnak azok, akik évek óta nézik a Tényeket, és most kíváncsiak voltak rá, milyen lett a TV2 új híradója?

– tehetik fel a kérdést azok, akik nem nézték az elmúlt években a Tényeket, és most kíváncsiak voltak rá, milyen lett a TV2 új híradója. A Tények éveken keresztül a fideszes média legbrutálisabb műsora volt, amelyben teljesen komolyan szerepelt szalagcímben, hogy

Soros megölte volna az anyját.

A választási eredmények ismeretében a Tényeket egyszerűen bezárták, elbúcsúzva a brandtől, és nem sokkal később kiderült, hogy az új híradót már egyszerűen TV2 Híradó címmel indítják majd el. Ennek volt hétfőn este az első adása.

Kiderült, hogy a TV2 egyébként végig tudott volna rendes híradót csinálni. Ha nem így lenne, akkor most se tudtak volna, márpedig az új híradó egészen klasszikus, kereskedelmi tévés híradó lett. Az első fél órában bűnügyi hírek vannak, hétfőn nagyrészt a hőséggel foglalkoztak. A második fél óra pedig közélet, amit színes kishírek zárnak.

A közéleti blokk volt a leginkább döbbenetes. A TV2 híradója ugyanis Magyar Péternek tett fel kérdéseket, majd hosszan idézte a miniszterelnök válaszát. Mindezt a Duna aszályhelyzetéről. Ezután beszámoltak a találkozóról Forsthoffer Ágnes hivatalában, majd elmondták sorban, hogy mit mondtak a pártok frakcióvezetői, méretük szerinti sorrendben és bőségben.

Ezután bemutatták, hogy kik lesznek a Fidesz új képviselői, de ebben volt a legdurvább szélű repedés a valóságon: azon a csatornán és abban a híradóban, ahol korábban Deák Dánielt kérdezték arról, miért matat Magyar Péter a nadrágzsebében, most Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője mondhatott el korrekt értelmezést arról, hogy mi lehet az új képviselők szerepe a Fideszben.

Azoknak, akik Pachmann Péter műsorvezető arcát meglátva visszakerülnének egy korábbi korba, volt azért egy óvatos visszakacsintás. A Ceutát elárasztó menekültekről és migránsokról szóló, egyébként teljesen korrekt bejátszó szalagcíme az volt, hogy

Rengeteg áldozata van a migránsrohamnak.

Ami persze igaz, de a migránsok haltak meg. Végül, bár az ember nem akar mindenbe kikacsintásokat látni, mégis megteszi, a Kínától kapott pandák szülinapját ünnepelték a moszkvai állatkertben. Ezzel pedig vége az első adásnak, és úgy tűnik, az elmúlt 16 évnek is.