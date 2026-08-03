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Belföld

Kiderült, miért volt felfordulás az új rendszer első napján a ferihegyi reptér előtt

Mohos Márton / 24.hu
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025. július 7-én.
admin Vaskor Máté
2026. 08. 03. 16:32
Mohos Márton / 24.hu
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025. július 7-én.
A Budapest Airport engedményt tesz a taxisoknak.

Hétfőre virradóan több utas és taxis is arról számolt be a közösségi médiában, hogy az új reptéri behajtási rendszer első napján jelentős torlódások alakultak ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékén. A beszámolók szerint egyes behajtók a várakozási idő túllépése miatt a tervezettnél magasabb díjat kaptak, illetve olyan állítások is megjelentek, hogy a hajnali órákban a sorompókat ideiglenesen megnyitották a kialakult helyzet miatt.

A reptéri dugóról a Fővárosi Taxi Egyesület is közzétett egy videót, melyen jól látszik a kígyózó kocsisor.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke lapunk megkeresésére emlékeztetett, hétfőtől a taxisok számára is megszűnt a terminálok előtti területen az ingyenes 5 percen belüli kihajtás lehetősége.

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