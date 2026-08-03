Kiderült, miért volt felfordulás az új rendszer első napján a ferihegyi reptér előtt

Hétfőre virradóan több utas és taxis is arról számolt be a közösségi médiában, hogy az új reptéri behajtási rendszer első napján jelentős torlódások alakultak ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékén. A beszámolók szerint egyes behajtók a várakozási idő túllépése miatt a tervezettnél magasabb díjat kaptak, illetve olyan állítások is megjelentek, hogy a hajnali órákban a sorompókat ideiglenesen megnyitották a kialakult helyzet miatt.

A reptéri dugóról a Fővárosi Taxi Egyesület is közzétett egy videót, melyen jól látszik a kígyózó kocsisor.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke lapunk megkeresésére emlékeztetett, hétfőtől a taxisok számára is megszűnt a terminálok előtti területen az ingyenes 5 percen belüli kihajtás lehetősége.