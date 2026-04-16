Beállt a magyar csatár a holland csapatba, remek gólpasszt adott fejjel

Az AZ Alkmaar a csereként pályára lépő Kovács Bendegúz gólpasszának is köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a vendég Sahtar Donyeckkel a labdarúgó Konferencia Liga-negyeddöntős párharcának csütörtöki visszavágóján, de összesítésben 5-2-re alulmaradt.
A 19 éves magyar támadó a 63. percben, egygólos hátránynál szállt be, ez alkalommal mutatkozott be az Alkmaar felnőtt csapatában.
Kovács aztán 1-1-nél a 80. percben gólpasszt adott, de a hazaiak csupán három percig vezettek, akkor ugyanis egyenlített a Sahtar, majd a lefújásig már nem esett több gól.
AZ [2]-1 Shakhtar Donetsk – Matěj Šín 80'
A donyecki együttes az elődöntőben a Crystal Palace és a Fiorentina párharcának győztesével találkozik majd. Az első mérkőzést az angolok 3-0-ra nyerték hazai környezetben, a visszavágót 21 órától játsszák Firenzében.
Konferencia Liga-negyeddöntő, visszavágó
AZ Alkmaar (holland)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-2 (0-0)
gól: Jensen (73.), Sin (80.), illetve Alisson (58.), Luca Meirelles (83.)
Továbbjutott: a Sahtar Donyeck, 5-2-es összesítéssel.