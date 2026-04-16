Beállt a magyar csatár a holland csapatba, remek gólpasszt adott fejjel

Az AZ Alkmaar a csereként pályára lépő Kovács Bendegúz gólpasszának is köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a vendég Sahtar Donyeckkel a labdarúgó Konferencia Liga-negyeddöntős párharcának csütörtöki visszavágóján, de összesítésben 5-2-re alulmaradt.

A 19 éves magyar támadó a 63. percben, egygólos hátránynál szállt be, ez alkalommal mutatkozott be az Alkmaar felnőtt csapatában.

Kovács aztán 1-1-nél a 80. percben gólpasszt adott, de a hazaiak csupán három percig vezettek, akkor ugyanis egyenlített a Sahtar, majd a lefújásig már nem esett több gól.

A donyecki együttes az elődöntőben a Crystal Palace és a Fiorentina párharcának győztesével találkozik majd. Az első mérkőzést az angolok 3-0-ra nyerték hazai környezetben, a visszavágót 21 órától játsszák Firenzében.