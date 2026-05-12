Marco Rossi: Szappanos elbúcsúzik, Szoboszlai pihenőt kap

„Varga Barnabást leszámítva nincs középcsatárunk. Kovács 19 éves, aki most mutatkozott be a holland élvonalban és Konferencia Ligában, ami már értékelhető szint. Nem akarjuk túlterhelni túlzott elvárásokkal, mert merőben más felnőtt csapatban játszani, mint ifiben. Szeretnénk látni, hogyan edz” – fogalmazott az AZ Alkmaar támadójával kapcsolatban Rossi,

aki elárulta, ha a felkészülést nem nehezíti sérülés, akkor valószínűleg két mezőnyjátékost és egy kapust hazaenged az első hét után.

Az először meghívott futballisták közül beszélt a zalaegerszegi Szendreiről, aki szerinte kiváló hozzáállást mutatott ebben a szezonban és sokat fejlődött Nuno Campos irányítása alatt, mert rendre megjátszható vertikálisan, ami rendkívül fontos egy középpályás esetében.

A győri Tóth Rajmundnál kiemelte, hogy jó szezont zárt, sokszor hátvédként játszatták, pedig nem védő, de ez is megmutatta mennyire alázatos és jó mentalitású srác.

A másik győri tehetség, Csinger Márk esetében kifejtette, már márciusban szerették volna, ha bemutatkozik, így erre most kerülhet sor. A szövetségi kapitány úgy vélte, remek, stabil játékos, de összpontosításban kell fejlődnie, mert néha elveszti a figyelmét, ami végzetes lehet védőként. Elárulta, rá közép és hosszú távon mindenképpen számít.

Szappanos valószínűleg utoljára kapott meghívót

A 61 éves szakember a kapusposztot illetően kifejtette, a két fiatal, Pécsi és Yaakobishvili nem fog pályára lépni, Tóth Balázsnak rövid távon nincs kihívója. Rossi azt is bejelentette, hogy Szappanos Péter valószínűleg utoljára kapott meghívót, ezért szeretné értékelni, amit harmadik számú kapusként tett a válogatottért, ezért megérdemli a színpadot a második meccsen.

Ugyanazzal a céllal vágunk neki a júniusi két meccsnek, mint márciusban, azaz a védelem stabilitása lesz fókuszban, mert ha nem kapunk gólt, akkor 0-0-nál nem érhetünk el rosszabb eredmény.

Mivel a mostani két ellenfelünk, Finnország és Kazahsztán gyengébb játékerőt képvisel, mint Szlovénia és Görögország, ezért azt szeretnénk látni, hogy támadásban hatékonyabbak legyünk, mint tavasszal, miközben hátul megőrizzük a stabilitásunkat” – válaszolt Rossi az MTI sajtótájékoztató után feltett kérdésére.

Mire képes Szoboszlai nélkül a csapat?

Rossi azt is elárulta, tervei szerint megnézi, hogy a nemzeti együttes mire képes a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nélkül, mert fel kell készülni ilyen eshetőségre is, ugyanakkor azt még nem tudja, mennyi pihenőt ad majd a Liverpool sztárjának.

A szakember szót ejtett a magyar bajnoksághajrájáról és a kupadöntőről is. Úgy vélte, rá nem lenne hatással, ha Győr a bajnok, inkább az FTC-re. Szerinte technikai és motivációs szempontból nem kellene akadályba ütköznie a Győrnek a kisvárdai fellépése során az utolsó fordulóban. A kupadöntő kapcsán arról beszélt, hogy a Ferencváros megérdemelten nyert a Zalaegerszeg ellen, amelynek a teljesítménye visszaesett a szezon végére.

A fővárosiakat illetőn még szót ejtett a honosított védőről, Mariano Gómezről, aki a nemzetközi szövetség szabályai szerint nem lehet magyar válogatott, ahhoz még négy és fél évet kellene Magyarországon futballoznia, így ha ez be is következik, akkor sem valószínű, hogy ő hívhatja majd meg.

A magyar válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. A felkészülés május 26-án kezdődik, de az első héten a csapat még nem költözik be a telki edzőközpontba.