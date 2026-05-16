Sarkazós gól döntötte el a City és a Chelsea kupadöntőjét

Pep Guardiola vezetőedző együttese sorozatban negyedik döntőjét játszotta, összességében a tizenötödiket, és a nyolcadik sikerét érte el.
A Wembleyben a 83 337 néző előtt játszott mérkőzést a ghánai Antoine Semenyo sarkazásos gólja döntötte el a 72.percben.
Guardiola a történelem első olyan edzője, aki legalább három-három angol bajnoki címet (hatnál jár), Bajnokok Ligája-győzelmet (háromnál tart), FA Kupát (három van neki) és angol Ligakupát (ötöt nyert eddig) szerzett pályafutása során.
Érdekesség, de a két csapat még sosem találkozott egymással a legrangosabb angol kupasorozat fináléjában.
Nem tudott csodát tenni a Hearts csapata, amely 1960 után lehetett volna ismét bajnok, de kikapott Glasgow-ban a Celtictől, így utóbbi csapat ismét megvédte a címét.