Sarkazós gól döntötte el a City és a Chelsea kupadöntőjét

Antoine Semenyo gólja döntötte el az FA Kupa döntőjét.
2026. 05. 16. 18:21
A Manchester City 1-0-ra verte szombat délután a Chelsea-t az angol labdarúgó FA Kupa 145. döntőjében.

Pep Guardiola vezetőedző együttese sorozatban negyedik döntőjét játszotta, összességében a tizenötödiket, és a nyolcadik sikerét érte el.

A Wembleyben a 83 337 néző előtt játszott mérkőzést a ghánai Antoine Semenyo sarkazásos gólja döntötte el a 72.percben.

Guardiola a történelem első olyan edzője, aki legalább három-három angol bajnoki címet (hatnál jár), Bajnokok Ligája-győzelmet (háromnál tart), FA Kupát (három van neki) és angol Ligakupát (ötöt nyert eddig) szerzett pályafutása során.

Érdekesség, de a két csapat még sosem találkozott egymással a legrangosabb angol kupasorozat fináléjában.

