Hárommilliós jegy a pesti BL-döntőre, tízmilliós a vb-döntőre: már a tehetősök is kiárazódnak a csúcsfociból

Annyit én sem fizetnék érte, hogy őszinte legyek.

Az idézet Donald Trumptól, az Amerikai Egyesült Államok elnökétől származik, és az USA–Paraguay vb-meccs jegyárára vonatkozik: a házigazda első mérkőzésére ugyanis akár ezer dollárba (több mint 300 ezer forintba) kerülhetnek a jegyek.

„Nem tudtam, hogy ennyibe kerül. Biztos, hogy drukkerként el szeretnék menni a meccsre, de ennyit nem adnék érte” – felelte Trump a New York Post kérdésére.

Ugorjunk egy földrészt, mondjuk egészen Budapestig! A PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntőt május 30-án rendezik meg fővárosunkban, és, ha valaki semleges focibarátként szeretett volna rá jegyet szerezni, nem volt könnyű dolga. Az természetes, hogy a két döntős csapat drukkerei kapják a legtöbb belépőt – együttvéve 34 400-at egyenlő elosztásban, bár ezt az érintettek keveslik, az Arsenal hivatalos szurkolói szervezete jelezte is nemtetszését.

Az UEFA közleménye szerint nyílt árusításba 39 000 jegy került, ebből kiszámolható, hogy a semleges szurkolóknak összesen csupán 4600 jutott. A legolcsóbb, korlátozott számban elérhető, ráadásul döntős csapathoz kötött Fans First jegyek 70 euróba (25 ezer forintba) kerülnek, ezek megszerzésére nem pályázhat helyi drukker – kivéve persze, ha Arsenal vagy PSG szurkolói klubtag, netalán bérletes.

Ha egy szerencsés magyar szurkolót kihúztak a sorsoláson, akkor már rajtolhatott is a hivatalos jegyértékesítési táblázat szerint 180–950 eurós (mintegy 64–338 ezer forintos) tikettekre. Ha nem járt sikerrel, akkor mehetett az UEFA platformján egy új körre, hátha valaki visszaadja a jegyét (hivatalosan kizárólag ezen lehet továbbadni a jegyeket). Ha alternatív megoldást keres, alaposan ki kell nyitnia a pénztárcáját: az újraértékesítési piacon 4000 eurót (közel másfélmillió forintot) simán elkérnek egy nem túl jó helyre szóló jegyért, a határ pedig a csillagos ég, egy hárommilliós belépő sem számít kirívónak. A hivatalos, legfelső kategóriás (de nem VIP) jegyár a 2023/24-es idényben 705 euró volt, most 950 – ez közel 35 százalékos emelés. A különböző ellátásokkal kapcsolt (hospitality) csomagok 6400–7400 euróért (azaz 2,27–2,63 millió forintért) érhetők el.

Kérdezhetnék, hogy mi van a többi – nagyjából 22 400 – belépővel? Erre a Magyar Labdarúgó Szövetség közleménye adja meg a választ: