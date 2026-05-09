Életben tartotta bajnoki reményeit a Manchester City

A vendégek sokáig állták a sarat, de a hatvanadikk percben Jérémy Doku megtörte a jeget, később pedig Erling Braut Haaland biztosította be a sikert. A kegyelemdöfést Omar Marmoush vitte be a 93. percben. A City győzelmével két pontra csökkentette hátrányát az Arsenal mögött, így nyílt maradt a bajnoki címért folyó küzdelem az utolsó fordulókra is.
Tóth Alexnek percek jutottak, nem lőtt gólt az MU
Zajlott szombaton más pályán is a küzdelem, a Sunderland otthonában gól nélküli döntetlent ért el a Manchester United, de talán ezzel is beéri. Csak abban az esetben csúszik le a dobogó harmadik fokáról, ha a hátralévő két mérkőzését elveszíti, a Liverpool pedig mindkettőt megnyeri. Az MU három év után szerez újra érmet a Premier League-ben, 2023-ban szintén harmadik helyezett volt.
A Bournemouth 1-0-ra nyert a Fulham vendégeként, Tóth Alex a 91. percben állt be. A vendégek a 41. percben emberhátrányba kerültek ugyan, de a létszámhátrány a 45+7. percben kiegyenlítödőtt.
A Bournemouth immáron 16 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben.
Korábban a Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool vendégeként, míg a sereghajtó Wolverhampton az ötödik percben kétgólos hátrányba került, végül hármat kapott.
Eredmények – Premier League, 36. forduló
Manchester City-Brentford 3-0 (0-0)
Brighton-Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)
Fulham-Bournemouth 0-1 (0-0)
Sunderland-Manchester United 0-0
Liverpool FC-Chelsea 1-1 (1-1)
vasárnap játsszák:
Burnley-Aston Villa 15.00
Crystal Palace-Everton 15.00
Nottingham Forest-Newcastle United 15.00
West Ham United-Arsenal 17.30
hétfőn játsszák:
Tottenham Hotspur-Leeds United 21.00