Életben tartotta bajnoki reményeit a Manchester City

Marmoush és Doku gólöröme.
Darren Staples / AFP
2026. 05. 09. 20:29
A győzelmi kényszerben pályára lépő Manchester City szombaton 2-0-ra győzött hazai pályán a Brentford ellen.

A vendégek sokáig állták a sarat, de a hatvanadikk percben Jérémy Doku megtörte a jeget, később pedig Erling Braut Haaland biztosította be a sikert. A kegyelemdöfést Omar Marmoush vitte be a 93. percben. A City győzelmével két pontra csökkentette hátrányát az Arsenal mögött, így nyílt maradt a bajnoki címért folyó küzdelem az utolsó fordulókra is.

Tóth Alexnek percek jutottak, nem lőtt gólt az MU

Zajlott szombaton más pályán is a küzdelem, a Sunderland otthonában gól nélküli döntetlent ért el a Manchester United, de talán ezzel is beéri. Csak abban az esetben csúszik le a dobogó harmadik fokáról, ha a hátralévő két mérkőzését elveszíti, a Liverpool pedig mindkettőt megnyeri. Az MU három év után szerez újra érmet a Premier League-ben, 2023-ban szintén harmadik helyezett volt.

A Bournemouth 1-0-ra nyert a Fulham vendégeként, Tóth Alex a 91. percben állt be. A vendégek a 41. percben emberhátrányba kerültek ugyan, de a létszámhátrány a 45+7. percben kiegyenlítödőtt.

A Bournemouth immáron 16 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben.

Korábban a Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool vendégeként, míg a sereghajtó Wolverhampton az ötödik percben kétgólos hátrányba került, végül hármat kapott.

Eredmények – Premier League, 36. forduló

Manchester City-Brentford 3-0 (0-0)

Brighton-Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

Fulham-Bournemouth 0-1 (0-0)

Sunderland-Manchester United 0-0

Liverpool FC-Chelsea 1-1 (1-1)

vasárnap játsszák:

Burnley-Aston Villa 15.00

Crystal Palace-Everton 15.00

Nottingham Forest-Newcastle United 15.00

West Ham United-Arsenal 17.30

hétfőn játsszák:

Tottenham Hotspur-Leeds United 21.00

