Másfél perc alatt lőtt triplán történelmi gólt az Atlético Madrid

Szegény embert az ág is húzza, hangzik a szólás és Thierry Henrynál kevés ember érti jobban, miről is van szó. A francia szakember irányításával sem sikerült ráncba szedni az ezer sebből vérző AS Monacót, amely már biztosan nem juthat tovább a Bajnokok Ligája A csoportjából.

Hétvégén a Caen legyőzésével végre nyert legalább egy meccset újdonsült edzőjével a klub, ám a szerdai BL-meccsen öt perc elég volt az Atlético Madridnak, hogy gólt lőjön: Koke távoli lövése pattant meg szerencsétlenül Benoit Badiashile Mukinayi hátán, ami így a kapust becsapva a kapu jobb oldalában kötött ki.

A találat máris történelminek bizonyult, ugyanis 87 másodperces “idejével” ez az Atleti leggyorsabban lőtt gólja a BL-ben, míg a Monaco soha nem kapott még ilyen gyorsan gólt ebben a sorozatban.

87 – Koke’s goal after 87 seconds was the fastest goal ever scored by Atlético de Madrid and ever conceded by Monaco in the Champions League. Snapshot. #ATLASM pic.twitter.com/IuQGau6F7s

— OptaJean (@OptaJean) 2018. november 28.