Ursula von der Leyen máris dicséri a Tisza-kormányt, Magyar Péter az uniós pénzek hazahozataláról tesz bejelentést

Cikkünk frissül.

A magyarok világos döntést hoztak arról április 12-én, hogy visszatérnek Európába, ezen a napon a magyar emberek a jövőjüket a kezükbe vették és egyértelműen Európát választották és a demokráciát – jelentette ki Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, miután Brüsszelben tárgyalt Magyar Péterrel pénteken.

Von der Leyen azt mondta: máris érezzük a változásokat, az uniós zászló parlamenti használata új időszámítást jelent, emellett az elismerően nyilatkozott a magyar kormányról. „Strukturális reformokról beszélgettünk, célunk volt az is, hogy beszéljünk a több milliárd euróról amit befagyasztottunk” – tette hozzá. Felsorolta von der Leyen, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez; megerősíti az Integritás Hatóság jogköreit; felülvizsgálja a közbeszerzési szabályokat és a a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat „ki fogják vezetni”.

13 órakor találkozott Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Brüsszelben, ahol a várhatóan megállapodást kötnek a Magyarországnak járó, eddig blokkolt uniós támogatásokról. A tét körülbelül 6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa. A miniszterelnök a nap folyamán jelezte, hogy megvan az egyezség, a részleteket pedig sajtótájékoztatón ismerteti.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy a tárgyalás elején átadja az Európai Bizottság elnökének Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez (EPPO).