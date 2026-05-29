atlétika 100 méteres gátfutás országos csúcs kozák luca
Kozák Luca óriási futással megdöntötte a 100 gát magyar rekordját

Torun, 2026. március 22. Kozák Luca a női 60 méteres gátfutás előfutamában a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon 2026. március 22-én.
2026. 05. 29. 20:20
Kozák Luca 12.66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi arany kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen, Bydgoszczban.

A pénteki viadal honlapja szerint a számra 14-en neveztek, a 2022-ben Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák a selejtezős futamában 12.80 másodperccel a második lett, és összesítésben is az övé volt a második idő. Ennél gyorsabban eddig még nem futott a szezonban.

Aztán a másfél órával későbbi döntőben a magyar sprinter javított, úgy az időeredményén mint a helyezésén is. A fináléban Kozák Luca 12.66 másodperccel nyert, amivel megjavította saját országos rekordját.

A régi, 12.69 másodperces csúcsot is ő tartotta 2022. augusztus 21-e óta, ezzel az idővel lett Eb-második Münchenben.

Szoros verseny végén a második helyen a 2022-ben ezen a távon Európa-bajnok lengyel Pia Skrzyszowska (12.67 mp) végzett, míg harmadikként a párizsi olimpián 7. helyezett amerikai Alaysha Jonhson (12.75 mp) zárt.

