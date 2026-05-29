„Finomhangolás után élveznünk kell a futballt” – Luis Enrique szerint a PSG megerősítené a helyét Európa élén

Az 56 éves spanyol szakember a pénteki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, londoni ellenfelük számára minden bizonnyal hatalmas motivációt jelent, hogy a klub a története során először hódíthatja el a BL-trófeát.

„El tudják képzelni, mekkora erőt ad az, hogy sorozatban másodszor nyerjen BL-t egy csapat? Sokkal nagyobbat, úgyhogy nekünk ez a célunk. Tavaly bekerültünk a sportág történelemkönyvébe a PSG fennállásának első BL-győzelmével, de meg akarjuk erősíteni a helyünket, ezért továbbra is motiváltak vagyunk” – jelentette ki Luis Enrique.

Kezeli kell a stresszt

A párizsi együttes vezetőedzője elárulta, Ahraf Hakimi és Nuno Mendes is felépült a sérüléséből, mindketten jól vannak és alkalmasak lesznek a játékra szombat este.

Ezen a mérkőzésen két különböző elképzelés csap majd össze, amelyek alapvetően egy tőről fakadnak, bizonyos dolgokban mégis eltérnek egymástól. Mi is képesek vagyunk jól védekezni és az Arsenal is tud nagyon jó támadófutballt játszani. Rengeteg apróság van, amin múlhat egy ilyen fontos meccs kimenetele, majd meglátjuk, ezúttal melyek lesznek azok

– nyilatkozta Luis Enrique, aki edzői pályafutása harmadik BL-sikerére hajt, 2015-ben az FC Barcelonával ugyanis már megnyerte a sorozatot.

„Nagyon fontos, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy élveznünk kell a játékot, főleg egy ilyen gyönyörű stadionban” – vélekedett a szakvezető a Puskás Arénáról.

„Persze mindig vannak olyan aspektusok, amelyeken lehet finomhangolni, most éppen ez a helyzet. Szoros mérkőzésre számítok, nekünk bele kell adnunk mindent, élveznünk kell a futballt, ugyanakkor fontos lesz, hogy képesek legyünk kezelni a stresszt, hiszen az ilyen meccseken mindig van feszültség” – tette hozzá.

Luis Enrique elmondta, nem lepte meg, hogy az Arsenal megnyerte az angol bajnokságot, és úgy fogalmazott, a londoni együttes megérdemelten jutott be a BL döntőjébe is.

„Őszintén mondom, hogy ennek a találkozónak nincs esélyese, az ördög a részletekben rejlik. Tudjuk, hogy milyen szituációkat kell majd kezelnünk, ennek megfelelően készülünk az összecsapásra” – jelentette ki.

Dembélé nem ülne a babérjain

A PSG játékosai közül az aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint a brazil Marquinhos vett részt a sajtótájékoztatón. Előbbi fantasztikus csapatnak tartja az ellenfelet, amely véleménye szerint nemcsak a Premier League-ben, hanem a BL-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

„Rendkívüli utat jártak be, jó futballt játszanak, védekezésben és támadásban is erősek, ráadásul az edzőjük szintén kiemelkedő” – fogalmazott a francia válogatott támadó. A 29 éves futballista elmondta, az aranylabda megnyerése után sem változott semmit a mentalitása, legfeljebb nagyobb teher nyomja a vállát.

Az egyéni elismerések egyébként másodlagosak, a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen.

Tavaly történelmi pillanat volt, hogy BL-döntőt játszhattunk és nyertünk, de a továbbiakban ugyanúgy be akarunk jutni a fináléba és meg akarjuk szerezni a trófeákat. Nem akarunk a babérjainkon ülni” – jelentette ki Dembélé.

Marquinhos nem gondol még a vébére

Marquinhos kiemelte, ha egy labdarúgó egyszer megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor azt az élményt újra és újra át akarja élni, meg akarja ismételni.

„Mindannyian harcosok vagyunk és éhesek a sikerre. Ugyanaz a motiváció és izgatottság dolgozik bennünk, mint tavaly. Számunkra az ehhez hasonló mérkőzések a legfontosabbak, amelyek során kezelnünk kell tudni a nyomást és a stresszt, de ez mit sem változtat az elvégzett munkán és a felkészülésen” – magyarázta a 32 éves védő.

„Luis Enrique a PSG-nél nemcsak taktikai szempontból tett hozzá nagyon sokat a csapat teljesítményéhez, ő ugyanis a megérkezése pillanatától a teljes játékfilozófiáját képes volt átültetni a együttes tagjaira. Ő olyan edző, aki a játék minden aspektusát érti, s felkészít minket fizikálisan, illetve mentálisan is. Úgy tűnik, kifizetődik ez a munka” – mondta Marquinhos.

A brazil futballista beszélt arról is, hogy bár sokan – a PSG-ben 14-en – a június 11-én rajtoló világbajnokságon is szerepelhetnek, a BL-döntőben ezeknek a játékosoknak sem szabad az esetleges sérüléstől tartva visszafogottabban küzdeniük.

Nyilván nehéz helyzet, de ez a legrangosabb európai kupasorozat fináléja, amelyben nem feltétlenül szerepelhet egy-egy játékos minden évben. Szóval most nem szabad arra gondolnunk, hogy hamarosan kezdődik egy vb

– jelentette ki.

A BL-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában a német Daniel Siebert sípjelére.

(MTI)