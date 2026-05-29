Rekord: 516 milliós bevételt ért el Németh Balázs Fidesz-frakció szóvivő trafikos cége

A 2024-es évhez hasonlóan tavaly újra az elmúlt évek legnagyobb árbevételét érte el Németh Balázs Fidesz-frakció szóvivő és felesége trafiküzlete – derült ki a cég frissen megjelent pénzügyi beszámolójából.

A Dohánypapír Bt. kasszájába 2025-ben több mint 516 millió forint bevétel folyt be.

Ebből a pénzügyi mérleg szerint a társaság adózott nyeresége csaknem 15 millió forint volt.

Ugyanakkor a cég taggyűlési jegyzőkönyve szerint a mérleget elfogadták, de az osztalékfizetésről nem rendelkeztek – ahogyan egy évvel korábban sem. Az viszont látható, hogy a cég eredménytartalékában már 81 millió forint van félretéve. Közben csökkentek a társaság kötelezettségei is, csaknem 25 millió forinttal.

Dohánypapír Bt. kültagja Németh Balázs, beltagja és ügyvezetője pedig a felesége.

A Fidesz-frakció szóvivőjéről még 2013-ban derült ki, hogy érintett a trafikügyben. Németh még az állami média, az MTVA munkatársa volt, amikor Hadházy Ákos korábbi független képviselő kirobbantotta a trafikügyet.

Németh Balázs akkor úgy nyilatkozott: „Nem összeférhetetlen a pozíciómmal az, hogy a családomnak trafikja van. Ennyi erővel, ha van egy taxis barátom, akkor nem foglalkozhatnánk a taxistörvénnyel, ha a szüleim nyugdíjasok, akkor a nyugdíjasokkal, mint ahogy a készülő demográfiai programmal sem foglalkozhatnánk, mivel én is kétgyerekes családapa vagyok”.

A trafikos cég egyébként két autót is lízingel, egyik egy ugyanolyan Volkswagen kisbusz, mint amilyennel Orbán Viktor volt miniszterelnök is közlekedett.

Emlékezetes, hogy a híradósból lett fideszes politikus nem szerepelt befutó helyen a Fidesz-listán, a nagy átrendeződések közepette viszont mégis mandátumhoz jutott, és olyannyira számoltak vele, hogy szóvivői feladatokat is kapott. Amikor ezt bejelentette, az utcáról is éles kritikát kapott, ahogy több posztja is arról szólt a képviselőnek, hogy mennyire nem szeretik őt a választók.