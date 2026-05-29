Roland Garros: elcsaklizta egy néző az amerikai teniszező szerencseütőjét

PARIS, FRANCE - MAY 28: Frances Tiafoe of United States celebrates victory in his Men's Singles second round match against Hubert Hurkacz of Poland on Day Five of the 2026 French Open at Roland Garros on May 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)
A pillanat, amikor még megvolt Frances Tiafoe ütője
2026. 05. 29. 16:39
Csütörtökön, egy őrült, maratoni mérkőzésen ötszettes győzelmet aratott a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában a 19. helyen kiemelt amerikai Frances Tiafoe, aki a lengyel Hubert Hurkaczot múlta felül. A nagy ünneplésben azonban elveszítette az ütőjét, amelyet végül egy közösségi médiás könyörgés árán sikerült visszaszereznie.

Tiafoe több mint négy órán át küzdött Hurkaczcal, végül 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:4-re győzött. A sikerének annyira örült, hogy a győztes pont megszerzését követően kirohant a szurkolókhoz (a 14-es pályán ezt viszonylag könnyen megtehette), és ott ölelkezett a rajongókkal.

A megkönnyebbüléstől és az adrenalintól fellelkesülve nem vette észre, hogy az ütője eltűnt (pedig ez még a videókon is felfedezhető), ám amikor pakolt be a táskájába, akkor döbbent rá a valóságra.

Amikor Tiafoe rájött, hogy egy rajongója elsétált az ütőjével, egy Instagram-sztoriban vicces kérést intézett hozzá:

Félreérthetetlen hangulat volt a 14-es pályán. De muszáj megkérdeznem attól a szurkolónak, aki a meccs végén elvette az ütőmet, amikor veletek ünnepeltem: visszakaphatnám?

– írta, hozzátéve, siker esetén két jegyet ad a „megtalálónak” a következő összecsapására.

 

Amint rajongója látta a kérést, azonnal felvette a kapcsolatot Tiafoe stábjával és visszaszolgáltatta a játékszert.

Kiderült, hogy nem egy rosszindulatú sportrelikvia-lopásról volt szó, egyszerűen látta, hogy a teniszező kezéből kiesik az ütő, és feltételezte, hogy az extázisban lévő amerikai a közönségnek ajándékozza.

Végül mindenki nyert az ügyön, Tiafoe visszakapta a szerencseütőjét, a szurkoló pedig nemcsak a megígért jegyeket kapta meg, hanem a teniszező köszönetképpen egy aláírt cipőt is ajándékba adott neki.

