Roland Garros: elcsaklizta egy néző az amerikai teniszező szerencseütőjét

Tiafoe több mint négy órán át küzdött Hurkaczcal, végül 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:4-re győzött. A sikerének annyira örült, hogy a győztes pont megszerzését követően kirohant a szurkolókhoz (a 14-es pályán ezt viszonylag könnyen megtehette), és ott ölelkezett a rajongókkal.

A megkönnyebbüléstől és az adrenalintól fellelkesülve nem vette észre, hogy az ütője eltűnt (pedig ez még a videókon is felfedezhető), ám amikor pakolt be a táskájába, akkor döbbent rá a valóságra.

Tiafoe beats Hurkacz in 4 hours and 43 minutes #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

Amikor Tiafoe rájött, hogy egy rajongója elsétált az ütőjével, egy Instagram-sztoriban vicces kérést intézett hozzá:

Félreérthetetlen hangulat volt a 14-es pályán. De muszáj megkérdeznem attól a szurkolónak, aki a meccs végén elvette az ütőmet, amikor veletek ünnepeltem: visszakaphatnám?

– írta, hozzátéve, siker esetén két jegyet ad a „megtalálónak” a következő összecsapására.

Amint rajongója látta a kérést, azonnal felvette a kapcsolatot Tiafoe stábjával és visszaszolgáltatta a játékszert.

Kiderült, hogy nem egy rosszindulatú sportrelikvia-lopásról volt szó, egyszerűen látta, hogy a teniszező kezéből kiesik az ütő, és feltételezte, hogy az extázisban lévő amerikai a közönségnek ajándékozza.

Végül mindenki nyert az ügyön, Tiafoe visszakapta a szerencseütőjét, a szurkoló pedig nemcsak a megígért jegyeket kapta meg, hanem a teniszező köszönetképpen egy aláírt cipőt is ajándékba adott neki.