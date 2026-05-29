Magyar Péterhez fordult közös nyilatkozattal tíz megyei jogú város nem fideszes polgármestere

Tíz megyei jogú város nem fideszes polgármesterei fordultak közös nyilatkozattal a Tisza-kormányhoz, a Magyar Péternek címzett levelükben – amelyet az aláírók, így például Botka László szegedi polgármester is közzétett Facebook-oldalán – azt írták:

Az elmúlt tizenhat év egyik nagy kárvallottja a magyar önkormányzati rendszer. A kétharmados Fidesz-kormány érdemi egyeztetés nélkül, a helyi közösségek feje fölött döntve, ciklusról ciklusra fosztotta meg a településeket jogköreiktől és bevételeik egyre nagyobb részétől.

Mint írták, azért fordultak a miniszterelnökhöz az új költségvetés előkészítése előtt, mert „a Tisza Párt átláthatóságot és érdemi párbeszédet ígérve kijelentette, hogy szakít ezzel a gyakorlattal”.

Sorozatos elvonások

A levélírók szerint az elmúlt másfél évtizedben „a Fidesz-KDNP kormány sorra vonta el az önkormányzatok feladatait és forrásait. 2011 és 2013 között államosították a köznevelést, az iskolákat állami fenntartásba helyezték, a kórházakat és a járóbeteg-ellátást pedig állami irányítás alá vonták”.

Az építéshatósági jogköröket a kormányhivatalokhoz rendelték, így a települések még abba sem szólhatnak bele, mi épülhet a határaikon belül. Eközben gyakorlatilag megszűnt a személyi jövedelemadó megosztása állam és önkormányzat között, ma már ez a bevétel is a központi költségvetésbe kerül, mint ahogy az önkormányzatokhoz befolyó gépjárműadó 100 százalékát is magához vonta az állam

– sorolták, jelezve, hogy mindeközben a szolidaritási hozzájárulás néhány év alatt elviselhetetlen teherré vált. Példaként közölték, hogy Győrben a helyi iparűzési adó 40 százalékát vitte el az álam, míg Székesfehérvártól idén 9,5 milliárd forintot vett el a szolidaritási adó.

Radikális átalakítást kérnek

A városok kivéreztetését az ott élő emberek szenvedik meg

– vélekednek a településvezetők, akik ezért arra kérik Magyart, hogy a kormány szabja radikálisan újra, hogy mit von el az önkormányzatoktól és mit ad vissza nekik. „Azt érzékeljük, hogy az új kormány szakít az Orbán-kormány tizenhat évét jellemző gyakorlattal, és kész az egyeztetésre. Nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérünk; hanem azt, hogy az Ön kormánya vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez – azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre a lakosságnak nap, mint nap szüksége van” – fogalmaztak.

A polgármesterek aláhúzták, hogy készen állnak az érdemi együttműködésre.

A közös nyilatkozat aláírói:

Botka László, Szeged polgármestere

Csőzik László, Érd polgármestere

Érd polgármestere Györfi Mihály , Szolnok polgármestere

, Szolnok polgármestere Horváth Jácint , Nagykanizsa polgármestere

, Nagykanizsa polgármestere Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere

Hódmezővásárhely polgármestere Nemény András, Szombathely polgármestere

Szombathely polgármestere Péterffy Attila, Pécs polgármestere

Pécs polgármestere Pintér Bence , Győr polgármestere

, Győr polgármestere Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere

Dunaújváros polgármestere Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere