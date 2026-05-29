zuhanásajtóleszálláskisrepülő
Belföld

Lezuhant egy kisrepülőgép ajtaja Szabolcsban – kényszerleszállás lett a vége

24.hu
2026. 05. 29. 20:39

Egy repülőgép ajtaja csapódott a földbe, mindössze 50 méterre egy embertől a szabolcsi Rozsrétszőlőn tegnap délelőtt – számol be az esetről az RTL Híradója.

A kisrepülő Varsóba tartott, amikor az ajtó kizuhant, és az egyik szárnyat is megsértette. Emiatt kényszerleszállást hajtottak végre, de nem értesítették előre a nyíregyházi repteret, csak leszállás után szóltak, hogy gond van. A rendőrség vizsgálja, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történhetett.

A Híradónak Hrenkó Péter rendőrségi szóvivő azt mondta: a gép jobboldali ajtaja repülés közben kinyílt és leszakadt, majd az öt kilós ajtó egy szántóföldre zuhant. A gépet a baleset óta egy nyíregyházi hangárban tárolják.

A leszállás előtt a pilóta és utasa 15 percet repült ajtó nélkül.

A rendőrség vizsgálja, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történhetett.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán felkérdezi Magyart: mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?
Bochkor Gábor: Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik
Kiszállt a füstölő kocsijából egy harmincas nő a 21-esen, jött egy teherautó és elgázolta
Orbán feltette a régi lemezt: a Románia elleni orosz támadás után háborúpárti Európáról posztolt
Ursula von der Leyen és Magyar Péter Brüsszelben
Kerner Zsolt: Brutális sprint lesz az uniós pénzek lehívása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik