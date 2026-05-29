Lezuhant egy kisrepülőgép ajtaja Szabolcsban – kényszerleszállás lett a vége

Egy repülőgép ajtaja csapódott a földbe, mindössze 50 méterre egy embertől a szabolcsi Rozsrétszőlőn tegnap délelőtt – számol be az esetről az RTL Híradója.

A kisrepülő Varsóba tartott, amikor az ajtó kizuhant, és az egyik szárnyat is megsértette. Emiatt kényszerleszállást hajtottak végre, de nem értesítették előre a nyíregyházi repteret, csak leszállás után szóltak, hogy gond van. A rendőrség vizsgálja, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történhetett.

A Híradónak Hrenkó Péter rendőrségi szóvivő azt mondta: a gép jobboldali ajtaja repülés közben kinyílt és leszakadt, majd az öt kilós ajtó egy szántóföldre zuhant. A gépet a baleset óta egy nyíregyházi hangárban tárolják.

A leszállás előtt a pilóta és utasa 15 percet repült ajtó nélkül.

A rendőrség vizsgálja, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történhetett.