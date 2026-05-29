Orbán feltette a régi lemezt: a Románia elleni orosz támadás után háborúpárti Európáról posztolt

Együttérzünk a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel. Az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra – közölte Orbán Viktor a Facebookon. A fideszes politikus ezután az általa vezetett kormány egyik kommunikációs paneljét vette elő, amikor közölte:

Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!

A volt kormányfő azután szólalt meg, hogy robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A támadásban a találatot kapott tömbház egyik 10. emeleti lakásában tűz ütött ki, ketten könnyebben megsérültek. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből, illetve a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

Magyar Péter miniszterelnök ezt követően elítélte Oroszországot, majd közölte: „az orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában. António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében teljes szolidaritását fejezte ki, és támogatást ígért Romániának, valamint elítélte légtere és a nemzetközi jog megsértését. „Oroszország háborújának kiterjesztése az EU területére megfontolatlan és felelőtlen lépés” – mondta.