Szolnoknyi hálózati kapacitást épített a Telekom a Puskás Arénába

Az elmúlt években látványosan nőtt a mobiladat-forgalom a nagy sporteseményeken. Miért volt most szükség ekkora fejlesztésre a Puskás Arénában?

Nem is csak a nagy sporteseményeken – általánosságban elmondható, hogy a mobiladatforgalom nagyon dinamikusan növekszik, nagyságrendileg 20%-kal évről évre. Ahogyan a digitális megoldások egyre fejlődnek, az emberek egyre több területen keresik azokat a lehetőségeket, amelyek kényelmesebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé teszik az életüket, és amik minőségi előrelépést hoznak a hétköznapjaikban. Legyen szó ügyintézésről, tanulásról, szórakozásról, sportolásról, vagy egyéb szabadidős programokról – minden tevékenységnek egyre jelentősebb digitális kapcsolódása van. Az offline eseményeknél is azt tapasztaljuk, hogy a személyes megélés mellett nagyon fontos az is, hogy a digitális térben is nyoma legyen egy-egy élménynek.

Ha most kifejezetten a BL döntőről beszélünk, amellett, hogy a helyszínen élvezzük a meccs hihetetlen atmoszféráját, ugyanolyan fontos az is, hogy az elkészült fotók azonnal megoszthatóak legyenek, az élő streamek gördülékenyen menjenek, a videóhívások működjenek, vagyis hogy a digitalizáció lehetőségeivel a személyes megélésüket online is kiterjeszthessék.

Az AR/VR lehetőségek pedig a sportélmények egy új szintjét hozhatják el a szurkolók számára. Ehhez kell egy olyan hálózat a helyszínen, ami egyszerre ennyi ember adatforgalmi igényét kiszolgálja. A Magyar Telekomnál nem pusztán kapacitást bővítünk, hanem olyan digitális élményt teremtünk, amelyben az ügyfeleink a legfontosabb pillanatokban is számíthatnak a hálózatra.

A Telekom szerint a stadion 5G-kapacitása nyolcszorosára nőtt. Mit jelent ez a gyakorlatban egy BL-döntőn ülő szurkoló számára?

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Puskás Arénában szurkolók – akik viszonylag kis helyen vannak nagyon nagy számban – ugyanolyan kifogástalan minőségben használhatják majd mobiljaikat, mint egy átlagos létszámú helyszínen. Az újonnan telepített multibeam mobilantennák összesen 18 bázisállomás kapacitásának megfelelő teljesítményt biztosítanak – ez akkora, mint körülbelül a Szolnokot lefedő hálózat kapacitása. Az új rendszer kiépítésével a lelátón és a küzdőtéren teljesen leváltunk a stadionban elérhető jelenlegi megosztott antenna rendszerről, vagyis ezt csak a Telekom ügyfelei és azok a külföldről érkező vendégek használhatják, akik VoLTE roamingon keresztül szintén a Telekom hálózatára csatlakoznak.

A most megnövelt kapacitással minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a jövőben bárki élőben streameljen, közvetítsen koncerteket vagy sporteseményeket a Puskásból.

Jól mutatja, hogy előre készülünk azokra a helyzetekre, amikor az ügyfeleknek kiemelkedő minőségre van szükségük. A cél az, hogy a szurkolói élményből ne a várakozás, hanem a megosztás, a kapcsolódás és az azonnali digitális jelenlét maradjon meg.

Miben más egy stadionhálózat fejlesztése, mint egy „átlagos” városi mobilhálózat működtetése?

A különbség ügyféloldalon nem látszik, hiszen a Telekom a háttérben rendkívül összetett technológiát működtet azért, hogy a használat egyszerűnek és természetesnek hasson. A felhasználók mindig, mindenhol kiváló lefedettséget, megbízhatóságot és nagy sebességet várnak el a hálózatoktól, csak az számít, hogy minden szolgáltatás, felület kitűnően működjön. A Puskásba telepített multibeam típusú antennák más alakúak és más elven is sugároznak, mint a városokban telepített mobilantennák: ezeket kifejezetten arra fejlesztették, hogy a stadionok szektorait az egyszerre elérhető lehető legnagyobb kapacitással lássák el, viszonylag kicsi hatókörben. Ezzel szemben a városokban telepített mobilantennák nagyobb hatókörben szolgáltatnak, egy kiegyensúlyozott adatfelhasználást lefedő hálózatot.

Az új rendszer mögött stadionokra optimalizált multibeam technológia áll. Miért számít ez ma világszinten is korszerű megoldásnak?

Valóban, a Puskás Arénában egy Európában újszerű technológiai megoldást alkalmazunk, ilyen biztosítja a látogatók számára az 5G kapacitást például a marseille-i Vélodrome-ban. De ilyen rendszer működik Amerikában számos NFL és NBA Arénában is (például a texasi AT&T Stadium, Allegiant Stadium Las Vegas). A technológia sajátossága abban áll, hogy nagyon nagy kapacitású mobilhálózat kialakítását teszi lehetővé kis területen, viszonylag kevés antennával is olyan intenzív hálózati terhelés kiszolgálására, mint amilyenre a BL döntőn is számítunk.

A fejlesztés során 7 kilométer kábelt és 4 tonna acélszerkezetet építettek be a kollégáink. Egy ilyen munka több hónapig tart.

Van egy tervezési folyamat, hosszas egyeztetések és engedélyeztetések, majd maga a kivitelezés néhány hetet vesz igénybe.

A külföldi szurkolók számára is fontos elem a VoLTE- és 5G-roaming. Mennyire elvárás ma már egy nemzetközi eseményen a zökkenőmentes mobilélmény?

Abszolút alap igény. A Telekom hálózata a hazai ügyfelek mellett a VoLTE és 5G roaming szolgáltatásokkal az országba érkező, és a Telekom hálózatára kapcsolódó külföldi látogatók számára is kiváló hangminőség és mobiladat-kapcsolatot biztosít. Több mint 230 szolgáltatóval kötöttünk VoLTE roaming és 270 operátorral 5G roaming megállapodást világszerte, így az UEFA Bajnokok Ligája döntőjére érkező szurkolók közel fele –több tízezer ember – is a Telekom hálózatát használja majd– attól a pillanattól kezdve, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megérkeznek az országba, egész Budapesten, sőt, ha a meccsnézést összekötik egy hosszabb pihenéssel is, akkor országszerte.

A BL-döntő mellett a Telekom országszerte is megnyitja nyárra az 5G-hálózatát. Miért döntöttek úgy, hogy ezt idén is meglépik?

Nagyon szeretnénk, ha ügyfeleink a lehető legnagyobb arányban tapasztalnák meg, hogy milyen élményt jelent, ha az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásainkat használják országszerte. Ha sport hasonlattal szeretnék élni a BL döntő apropóján, azt mondanám, hogy a nyári hálózatnyitással azt a csúcsformát szeretnénk megmutatni ügyfeleinknek életük minden meghatározó pillanatában, mint amilyet Szoboszlai Dominiktől a pályán is megszoktunk. Hogy Dominikhoz hasonlóan a hálózatunk is mindig ott legyen, amikor szükségük van rá, a legjobb minőségben, megbízhatóan, stabilan.

Ez már a negyedik nyár, amikor „feltuningolják” az ügyfelek hálózati élményét. Milyen tapasztalatokat hoztak az előző évek?

Alapvetően azt látjuk, hogy a nyári időszakban az amúgy is magas és egyre növekvő adatforgalom még tovább emelkedik. Ennek nyilván számos oka lehet: a szabadságok alatti szabadidős tevékenységek, a megnövekedett távoli munkavégzés, az élmények digitális megörökítése, stb.

Mi azt szeretnénk, hogy a Telekomosok mindig, minden élethelyzetben a maximumot élvezhessék – ezt is nagyban támogatja a hálózatnyitásunk.

Az 5G használatához nincs szükség külön díjcsomagra, csak megfelelő készülékre és SIM-re. Tudatos döntés volt, hogy minél egyszerűbbé tegyék a hozzáférést?

Egyértelműen. Talán pont a digitalizáció elterjedése erősítette legjobban azt az ügyféligényt, hogy minden a legegyszerűbben, a legkisebb ráfordítással, pár kattintással (vagy anélkül) legyen elérhető – ha már lépéseket kell tenni valamiért, annak vonzereje jelentősen csökken. Ezt a trendet tartottuk szem előtt akkor, amikor azt a megoldást választottuk, hogy az ügyfeleknek ezúttal semmi teendőjük nincsen, csak elővenni készülékeiket, és használni.

Ez a „nincs teendő” megközelítés fontos ügyfélélmény-ígéret: a Telekom leveszi a technológiai bonyolultságot az ügyfél válláról, és egyszerűen használhatóvá teszi a fejlesztéseket.

A Telekom alkalmazásban pedig az ügyfél ugyanilyen egyszerűséggel tudja követni szolgáltatásait, ajánlatait és az aktuális lehetőségeket.

A vezetékes hálózaton is automatikusan magasabb sebességet kapnak az ügyfelek. Mit mutatnak a használati szokások: valóban egyre nagyobb sávszélességet igényelnek az otthonok?

Azt hiszem, nem árulok el nagy újdonságot azzal, hogy a digitalizáció előretörésével, a mesterséges intelligencia megoldásokkal, az elképesztően népszerű streaming szolgáltatásokkal, a növekvő eszköz penetrációval, a távoli munkavégzés lehetőségével sok háztartás adatigénye szignifikánsan megemelkedett. Ma már nem arról beszélünk, hogy egy háztartásban egy laptop van, ami sávszélességet igényel, és ezt használják felváltva a családtagok. Sokkal inkább arról, hogy egy 4 tagú családban minimum kettő, de esetenként még több eszközt is használnak folyamatosan munkavégzésre, videóhívásokra, tanulásra, streamingre, szórakozásra, emellett az IPTV ugyanúgy a sávszélességet használja.

Azt hiszem, ez jól megmutatja, miért növekszik a vezetékes adatforgalom is folyamatosan, a tavalyi évben 18 százalékkal éves szinten.

Ez az igény indokolta, hogy tavaly szeptemberben elindítsuk XGSPON technológiánkat, ami multigigabites internetsebességével új szintre emeli az otthoni és üzleti kapcsolódás élményét. A Telekomnál nemcsak a mai igényeket szolgáljuk ki, hanem a következő évek digitális otthonaira is készülünk: több eszköz, több párhuzamos felhasználás, több streaming, több AI-alapú megoldás mellett is stabil, nagy teljesítményű kapcsolatot kínálunk.

Márciusban új díjcsomagokat vezettek be, amelyek inkább háztartásokban gondolkodnak, nem külön előfizetésekben. Miért tartják ezt modernebb megközelítésnek?

A háztartás-alapú gondolkodás ügyfélbarátabb, mert azt a valóságot követi, ahogyan az emberek élnek: családban, több eszközzel, eltérő digitális szokásokkal.

Ahogyan az előbb is említettem az eszközök és az igénybe vett szolgáltatások száma jelentősen megnőtt az elmúlt években. Ha a telekommunikációs szolgáltatásokat nézzük, a kezdetekben egy háztartásban mindössze egy vezetékes telefon előfizetés volt. Emellé érkeztek aztán a felnőttek mobilelőfizetései.

Ma már a gyerekeknek is mobiljuk van, az otthoni internetszolgáltatás alapkövetelménnyé vált, emellett megérkezett az IPTV és a különböző streaming platformok.

Ezt sokkal logikusabbnak tűnt úgy rendszerezni, hogy előfizetések helyett háztartásokban gondolkozunk, hogy ügyfeleink számára a lehető legkedvezőbb ajánlatokat adhassuk. Az új megközelítésben ugyanis a magasabb költésszint magasabb kedvezménysávot is jelent ügyfeleink számára. A telekom.hu-n és a Telekom alkalmazásban mindenki megnézheti, hogyan állíthatja össze a saját háztartásának leginkább megfelelő megoldást.

Mennyire változtak meg az ügyféligények az elmúlt években? Ma már inkább személyre szabható szolgáltatásokat keresnek az emberek?

A már említett folyamatosan növekvő adatfelhasználáson, és az egyre magasabb eszközszámon túl évek óta velünk van, hogy az ügyfelek a személyre szabható megoldásokat keresik az összecsomagolt lehetőségek helyett. Mindezt szeretnék a lehető legegyszerűbben igénybe venni, akár úgy is, hogy egy online elindított igénylést személyesen fejeznek be (személyes tanácsadást követően) az üzletben, vagy éppen fordítva – a személyes egyeztetést követően szeretnék még egyszer átgondolni a lehetőségeket és ezt követően otthonról, online befejezni az igényléseket. Az elvárások tehát sokfélék, de a Telekomnál folyamatosan azért dolgozunk, hogy a sokszínű ügyféligényeket változatos lehetőségekkel biztosítsuk. Nálunk nem az ügyfélnek kell alkalmazkodnia a csatornához, hanem a csatornák igazodnak az ügyfél élethelyzetéhez: az ügyfél ott kezdheti, folytathatja vagy fejezheti be az ügyintézést, ahol neki kényelmes (weben, appban, üzletben, ügyfélszolgálaton).

A Telekom egyre több, a klasszikus telekommunikáción túlmutató szolgáltatást kínál, például egészségügyi vagy AI-alapú megoldásokat. Mi a cél ezzel az iránnyal?

Teljesen alapvető elvárás az irányunkba, hogy a mobil és vezetékes szolgáltatásaink kiváló minőségben, megbízhatóan és stabilan működnek – de azt gondolom, hogy a többi telko szolgáltató irányába is. Amivel meg tudjuk különböztetni magunkat másoktól, az az, ha az alapszolgáltatásokon túl emlékezetes élményeket, és a digitalizáció nyújtotta hasznos kiegészítő funkciókat adunk ügyfeleinknek.

Ezzel jobbá, könnyebbé tehetjük ügyfeleink életét, és minőségi előrelépést hozhatunk az életükbe.

Ilyen megoldásaink a Telekom Egészség, amely orvosi chat funkciót és kedvezményes szűréseket is biztosít az ügyfeleknek, sőt, itt érhető el az a tünetelemző, ami Európában először kapott orvostechnikai eszköz minősítést. Ha pedig az élményekről beszélünk, idén is lesz Telekomosok Fesztiválja, amely idén 4. alkalommal várja, ezúttal 5 helyszínen a különleges nyári élmények kedvelőit. Ezeken felül a Magenta Moments programmal a Telekom olyan digitális és offline élményekhez is kaput nyit, amelyek miatt érdemes rendszeresen belépni a Telekom alkalmazásba. Telekom ügyfélnek lenni több, mint egy előfizetést használni.

Ön szerint ma mitől lesz igazán jó egy telekommunikációs szolgáltató: a hálózati teljesítménytől, a digitális extráktól vagy inkább az összesített ügyfélélménytől?

Azt gondolom, hogy csak ezek együttesétől tudunk kiemelkedő élményt biztosítani az ügyfeleinknek. Olyan ez, mint egy ház, amelynek a biztos alapjait a kiváló minőségű hálózatok adják. Ha ez nincs, akkor hiába kínálunk egyéb extra digitális szolgáltatásokat – senkit nem fognak érdekelni. Ha az alapok rendben vannak, akkor tudunk az extra élményekre, megoldásokra és lehetőségekre építkezve tovább fejlődni és megmutatni ügyfeleinknek, milyen kézzelfogható, mindennapi előnyöket adhat nekik, ha alapszolgáltatásainkon túl a digitális extrákat is kipróbálják.

A Telekomnál abban hiszünk, hogy a kiemelkedő hálózati minőség, az egyszerű digitális ügyintézés és az extra élmények együtt adják azt a szolgáltatói szintet, ami miatt az ügyfelek nap mint nap minket választanak.

Aki ezt szeretné megtapasztalni, kezdje a telekom.hu-n vagy a Telekom alkalmazásban – a hálózati élménytől a Moments ajánlatokig minden ott indul.