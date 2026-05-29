Cáfolja Magyar Pétert az MCC: megvan, hogy folytatják, nem szűnnek meg

Amikor Magyar Péter arról beszélt, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg Brüsszelben, azt is megemlítette azt, hogy nyár végéig megszűnhet a Fidesz-közeli, az Orbán-kormányok alatt rengeteg állami pénzzel, ingatlanokkal kitömött tehetséggondozó intézményt fenntartó közérdekű alapítvány, az MCC.

„Amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét” – írta egy Facebook-posztban a Matthias Corvinus Collegium (MCC). Leírták azt is, hogy az MCC „harminc éve foglalkozik tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (KEKVA) működött”.

Az MCC jövője azután vált kérdésessé, hogy a Tisza-kormány benyújtotta a parlamentnek az Alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát, melynek részeként kimondanák, hogy a kekvák, vagyis a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A 16 éven át tartó kétharmados fideszes többség még 2021-ben szavazta meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva) szóló törvényt, és zöld utat kapott a parlamenttől 11, addig állami egyetem alapítványi fenntartásba terelése és több más vagyonkezelő alapítvány létrehozása, illetve az ezeknek történő vagyonjuttatás. Az Állami Számvevőszék elemzése szerint az alapítványokba terelt vagyontömeg 2024 végén több mint 3000 milliárd forint volt – ez most visszakerülhet az államhoz.

Ezek közül a legismertebb kekva a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány, amelynek 2024-es mérlege szerint 505 milliárdos vagyona van.