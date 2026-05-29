Lejár Magyar Péter ultimátuma, dacolni látszanak a közjogi méltóságok

Vasárnap jár le Magyar Péter miniszterelnök közjogi méltóságoknak és az Orbán-kormány idején kinevezett, illetve megválasztott intézményvezetőknek adott ultimátuma, hogy önként távozzanak a posztjukról. Megkerestük az összes meg- és felszólított vezetőt, hogy eleget tesznek-e Magyar intelmének, illetve mennyire tartanak attól, hogy a kétharmados többség elmozdítja őket a pozíciójukból. Így

Sulyok Tamás köztársasági elnököt,

köztársasági elnököt, Varga Zs. Andrást , a Kúria elnökét,

, a Kúria elnökét, Senyei Györgyöt , az Országos Bírósági Hivatal elnökét,

, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt,

legfőbb ügyészt, Polt Pétert , az Alkotmánybíróság elnökét,

, az Alkotmánybíróság elnökét, Rigó Csabát , a Gazdasági Versenyhivatal elnökét,

, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, Windisch Lászlót , az Állami Számvevőszék elnökét és

, az Állami Számvevőszék elnökét és Koltay Andrást, a Médiahatóság elnökét.

Közülük öten válaszoltak cikkünk megjelenéséig.

Sulyok Tamás felvette a kesztyűt