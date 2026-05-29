Orbán felkérdezi Magyart: mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?

Orbán Viktor máris reagált Magyar Péter bejelentésére, miszerint a magyar kormány 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg ma. A volt kormányfő azt írta közösségi oldalán:

Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von Der Leyen – Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van.

Délután beszámoltunk róla: 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg” – jelentette be ma Magyar Péter Brüsszelben, miután Ursula von der Leyen bejelentette, hogy a következő tanévtől a magyar diákok ismét részt vehetnek az Erasmus-programban.

Magyar azt mondta: ez 6000 milliárd forintnyi összeg, a magyar a költségvetés 13 százaléka.

„Történelmi megállapodást hoztunk össze” – mondta a magyar kormányfő. „Itt vagyunk és nagyon boldog vagyok és a magyar emberek is boldogok lesznek az eredménnyel” – mondta. Magyar Péter felidézte, hogy a kampány során a Tiszának az egyik legfontosabb vállalása volt, hogy „hazahozzuk a magyar embereknek járó uniós forrásokat”. Hozzátette: az Orbán-kormány hazudott az uniós források befagyasztásának okáról. „A valódi ok, amiért az unió nem volt abban a helyzetben, hogy odaadja a pénzt, az a korrupció volt” – mondta Magyar. Ugyanis az EU-ban „elképzelhetetlen volt, hogy egy miniszterelnök és a családja kapcsolódjon több ezer milliárdos tételű korrupciós ügyhöz”, Magyarországon viszont éppen ez történt. Magyar Péter hangsúlyozta: nekik 3-4 hét elég volt ahhoz, amihez Orbánék évek sem. „Minden olyan kérdésről megállapodtunk, ami lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó pénzekhez”.