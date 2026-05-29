ausztriaoroszországnagykövetbekéretés
Nagyvilág

Az orosz-ukrán háború eszkalációja miatt Ausztria bekérette az orosz nagykövetet

Elisa Schu / dpa / afp
24.hu
2026. 05. 29. 19:42
Elisa Schu / dpa / afp
„Európát nem lehet megfélemlíteni" – írta az osztrák külügyminiszter.

Bekérette Oroszország bécsi nagykövetét Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter pénteken, a romániai Galacban lezuhant orosz drónnal összefüggésben, hogy

egyértelműen kifejezze Ausztria tiltakozását Oroszország háborús eszkalációja ellen.

„Európát nem lehet megfélemlíteni” – írta a miniszter az X közösségi oldalon, bejelentve a nagykövet bekéretését. „Minden új támadás még szorosabb összetartásra serkenti Európát” – tette hozzá.

Elítélte a támadást Christian Stocker osztrák kancellár is. Szintén az X-en közzétett üzenetében a kormányfő teljes szolidaritásáról biztosáította romániai partnereit, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.

Pénteken kora reggel robbanótöltettel felszerelt drón zuhant az ukrajnai határ közelében fekvő, kelet-romániai Galac városában egy panelház tetejére. A becsapódást robbanás és tűz követte, a lakótelepi épületből menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Az Oroszországnak tulajdonított incidenst számos európai ország kormányzata elítélte.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orosz drón robbant fel egy román város lakótelepén
Híres akart lenni a Taylor Swift bécsi koncertjén merényletet tervező fiatal - 15 év börtönt kapott
Szerbiában mintegy 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga sem
Ursula von der Leyen és Magyar Péter Brüsszelben
Kerner Zsolt: Brutális sprint lesz az uniós pénzek lehívása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik