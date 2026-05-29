Bochkor Gábor: Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik

Lovász László és Bochkor Gábor.
Farkas Norbert / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 05. 29. 12:46
„Lehet bennünket provokálni, L. László humorista, de akkor szívesen mesélünk dolgokat” – üzente egykori kollégájának pénteken a rádióban.

Év elején derült ki, hogy Lovász László több mint öt év után távozik a Bochkor stábjából, februártól Risztov Éva vette át a helyét a reggeli rádióműsorban Bochkor Gábor műsorvezetőtársaként. Lovász pedig a Dumaszínház kreatív igazgatója lett.

Elindult az adok-kapok Bochkor és Lovász között

Lovász nemrég a Storynak beszélt távozása körülményeiről, valamint arról, hogy érzi magát, mióta felhagyott a rádiózással. Az interjúban egyéb okok mellett azt is felsorolta, hogy nem érezte már jól magát a Retro rádiós közegben, és úgy érezte, nem értékelik kellőképpen a munkáját. Azóta nem hallgatta a műsort, és Bochkor Gáborral sem beszélt.

Nyilatkozatára egykori kollégája a Bochkor pénteki adásában reagált.

Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik. Tényleg nem értem, hogy miért… Egy újabb Bochkor Gábor-interjút adott, amiben rólam beszél és nem a saját stand-upjáról

idézi a Bors Bochkort, míg a lap beszámolója szerint a műsor egyik másik házigazdája azt mondta: „Lehet, hogy csőbe húzták, azt hitte, hogy másról fog beszélni, de mégiscsak ez az egyetlen érdekes benne, ő nem tehet róla feltétlenül”.

Ezt üzente Bochkor Gábor Lovász Lászlónak

Bochkor így folytatta:

Lehet bennünket provokálni, L. László humorista, de akkor szívesen mesélünk dolgokat. Mindenkinek görcsbe rándul az ökle egyébként, amikor L. László humorista nyilatkozik rólunk, mert mindenki ebben a csapatban tudja, hogy mit művelt itt, szépen csendben… Lehet interjúkat adogatni, de akkor elkezdjük mi is… Abszolút úriemberek voltunk. Na, de sok sikert a stand-uphoz!

