Mégsem drágul a taxizás Budapesten

Horváth Júlia / 24.hu
A Városház utcában tartottak demonstrációt a taxisok 2025. szeptember 24-én reggel, a Fővárosi Taxi Egyesület tarifaemelést, létszámstopot és az illegális fuvarszervezőkkel szembeni fellépést szeretne.
2026. 05. 29. 18:38
A Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a városvezetés emelésre vonatkozó javaslatát.

Egyelőre nem lesz drágább taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken nem támogatta a városvezetés 27 százalékos emelésre vonatkozó javaslatát – írja az MTI.

A taxirendelet módosítását 5 igen, 3 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett nem támogatták a képviselők.

A testület ugyanakkor Szepesfalvy Annának, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének módosító javaslatát támogatva felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyag ára meghaladja a védett ár szintjét, hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újratárgyalása.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója nemrég arról beszélt lapunknak, hogy félreértette a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által benyújtott új javaslatcsomagot, abban ugyanis csak teoretikusan szerepel a rögzített hatósági ár kivezetése a jövőben, de nem szavaz róla a Fővárosi Közgyűlés pénteken.

