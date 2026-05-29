Majka 140 milliós osztalékot vett ki cégéből

Bár a tavalyi 130 millió forintos osztalék is jóval magasabb, mint az a 80 millió, amit Majka két éve vett ki a cégéből, a Dyma MM Kft.-ből, nemrég ezt is sikerült tetéznie: a pénteken feltöltött beszámolója alapján bár a cég tavalyi bevétele kissé elmaradt a 2024-estől (783 helyett 721 millió forint), az adózott eredmény 123 millióról közel 178 millió forintra nőtt.

A mellékletként feltöltött jegyzőkönyvből az is kiderül:

idén 140 millió forint osztalékot vett ki az énekes a cégéből.

A korábbi évek úgy néztek ki esetében, hogy 2021-ben 300 milliós árbevételt termelt, 84 milliós profittal, 2022-ben 380-78 volt ez az arány.

