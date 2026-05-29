„Jó látni, hogy a kicsik is versenyképesek” – 75 éve nem látott csodát tett a norvég hokiválogatott

Hetvenöt év után jutott ismét a legjobb négy közé a norvég jégkorong-válogatott, miután a svájci világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében 2–0-ra legyőzte a lett csapatot, írja az MTI.

Az északiak, akiknek a legjobb eredményük az 1951-es negyedik hely (akkor még hét válogatott körmérkőzéses rendszerben játszott), a 18 éves Tinus Koblar révén a 28. percben szereztek vezetést, és, mint később kiderült, ez elegendő lett volna a sikerhez, de a végén sikerült még egy üres kapus gólt ütniük.

A norvégok ezt megelőzően 2012-ben játszottak negyeddöntőt, tavaly pedig a 12. helyen zártak.

Rendkívül büszke vagyok arra, ahogyan játszottunk, pedig nem is hoztuk azt a színvonalt, amire képesek vagyunk. Kicsit passzívak voltunk az utolsó harmadban, de ez érthető, először volt veszítenivalónk a tornán

– mondta Henrik Haukeland, aki 35 védést bemutatva húzta le a rolót, és már a harmadik kapott gól nélküli meccsét teljesítette a tornán.

Évről évre sűrűsödik a mezőny. Egyre több az erős bajnokság és a jó játékos Európa-szerte. Jó látni, hogy már a kicsik is versenyképesek

– tette hozzá Haukeland.

Elődöntőben a házigazda is

Ellenfelük a szombati elődöntőben a svájci válogatott lesz. Zürichben a vendég svédek hetedik percben lőtt góljára hét perc múlva válaszoltak az első aranyérmükre hajtó házigazdák, akik aztán a második harmadban három és fél perc alatt kétszer villantak, a vége így 3–1 lett.

Kanada a legnagyobb presztízsmeccsét behúzta

A másik ágon Kanada és Finnország csap össze a fináléba kerülésért, miután mindkét válogatott könnyed győzelmet aratott – utóbbi a címvédő és olimpiai bajnok amerikai csapat felett. Az olimpiai bronzérmes Finnország a cseheket búcsúztatta 4–1-gyel, míg Kanada is négyet ütött az USA-nak, de egyet sem kapott – az utolsó két találat üres kapus volt, a meccs hajrájában.