„Jó látni, hogy a kicsik is versenyképesek” – 75 éve nem látott csodát tett a norvég hokiválogatott

RvS.Media/Monika Majer/Getty Images
2026. 05. 29. 08:07
Norvégia 1951 után jutott újra a négy közé.
Hetvenöt év után jutott ismét a legjobb négy közé a norvég jégkorong-válogatott, miután a svájci világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében 2–0-ra legyőzte a lett csapatot, írja az MTI.

Az északiak, akiknek a legjobb eredményük az 1951-es negyedik hely (akkor még hét válogatott körmérkőzéses rendszerben játszott), a 18 éves Tinus Koblar révén a 28. percben szereztek vezetést, és, mint később kiderült, ez elegendő lett volna a sikerhez, de a végén sikerült még egy üres kapus gólt ütniük.

A norvégok ezt megelőzően 2012-ben játszottak negyeddöntőt, tavaly pedig a 12. helyen zártak.

Rendkívül büszke vagyok arra, ahogyan játszottunk, pedig nem is hoztuk azt a színvonalt, amire képesek vagyunk. Kicsit passzívak voltunk az utolsó harmadban, de ez érthető, először volt veszítenivalónk a tornán

mondta Henrik Haukeland, aki 35 védést bemutatva húzta le a rolót, és már a harmadik kapott gól nélküli meccsét teljesítette a tornán.

Évről évre sűrűsödik a mezőny. Egyre több az erős bajnokság és a jó játékos Európa-szerte. Jó látni, hogy már a kicsik is versenyképesek

– tette hozzá Haukeland.

Elődöntőben a házigazda is

Ellenfelük a szombati elődöntőben a svájci válogatott lesz. Zürichben a vendég svédek hetedik percben lőtt góljára hét perc múlva válaszoltak az első aranyérmükre hajtó házigazdák, akik aztán a második harmadban három és fél perc alatt kétszer villantak, a vége így 3–1 lett.

Kanada a legnagyobb presztízsmeccsét behúzta

A másik ágon Kanada és Finnország csap össze a fináléba kerülésért, miután mindkét válogatott könnyed győzelmet aratott – utóbbi a címvédő és olimpiai bajnok amerikai csapat felett. Az olimpiai bronzérmes Finnország a cseheket búcsúztatta 4–1-gyel, míg Kanada is négyet ütött az USA-nak, de egyet sem kapott – az utolsó két találat üres kapus volt, a meccs hajrájában.

Jégkorong-vb, negyeddöntő

Svájc–Svédország 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)

Norvégia–Lettország 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Finnország–Csehország 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Kanada–Egyesült Államok 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

 

A további program (Zürich):

szombat, elődöntő:

Svájc–Norvégia 15:20

Kanada–Finnország 20:00

Vasárnap:

a 3. helyért: 15:30

döntő: 20:20

