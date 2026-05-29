„Jó látni, hogy a kicsik is versenyképesek” – 75 éve nem látott csodát tett a norvég hokiválogatott

Hetvenöt év után jutott ismét a legjobb négy közé a norvég jégkorong-válogatott, miután a svájci világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében 2–0-ra legyőzte a lett csapatot, írja az MTI.
Az északiak, akiknek a legjobb eredményük az 1951-es negyedik hely (akkor még hét válogatott körmérkőzéses rendszerben játszott), a 18 éves Tinus Koblar révén a 28. percben szereztek vezetést, és, mint később kiderült, ez elegendő lett volna a sikerhez, de a végén sikerült még egy üres kapus gólt ütniük.
A norvégok ezt megelőzően 2012-ben játszottak negyeddöntőt, tavaly pedig a 12. helyen zártak.
Rendkívül büszke vagyok arra, ahogyan játszottunk, pedig nem is hoztuk azt a színvonalt, amire képesek vagyunk. Kicsit passzívak voltunk az utolsó harmadban, de ez érthető, először volt veszítenivalónk a tornán
– mondta Henrik Haukeland, aki 35 védést bemutatva húzta le a rolót, és már a harmadik kapott gól nélküli meccsét teljesítette a tornán.
Évről évre sűrűsödik a mezőny. Egyre több az erős bajnokság és a jó játékos Európa-szerte. Jó látni, hogy már a kicsik is versenyképesek
– tette hozzá Haukeland.
Elődöntőben a házigazda is
Ellenfelük a szombati elődöntőben a svájci válogatott lesz. Zürichben a vendég svédek hetedik percben lőtt góljára hét perc múlva válaszoltak az első aranyérmükre hajtó házigazdák, akik aztán a második harmadban három és fél perc alatt kétszer villantak, a vége így 3–1 lett.
Kanada a legnagyobb presztízsmeccsét behúzta
A másik ágon Kanada és Finnország csap össze a fináléba kerülésért, miután mindkét válogatott könnyed győzelmet aratott – utóbbi a címvédő és olimpiai bajnok amerikai csapat felett. Az olimpiai bronzérmes Finnország a cseheket búcsúztatta 4–1-gyel, míg Kanada is négyet ütött az USA-nak, de egyet sem kapott – az utolsó két találat üres kapus volt, a meccs hajrájában.
Jégkorong-vb, negyeddöntő
Svájc–Svédország 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)
Norvégia–Lettország 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
Finnország–Csehország 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)
Kanada–Egyesült Államok 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)
A további program (Zürich):
szombat, elődöntő:
Svájc–Norvégia 15:20
Kanada–Finnország 20:00
Vasárnap:
a 3. helyért: 15:30
döntő: 20:20