Gyárfás Tamásék perújítást kezdeményeztek a Fenyő-gyilkosság ügyében, mert új bizonyítékok kerültek elő

A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt elítélt Gyárfás Tamás ügyvédei perújítási indítványt nyújtottak be a Fővárosi Ítélőtáblához – derül ki a Gyárfást védő Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda közleményéből, amiről a Telex számolt be.

A jogerős ítélet meghozatala óta olyan új, perdöntő bizonyítékok kerültek a birtokukba, amiket az eljárás folyamán nem vizsgáltak, és amelyek egyértelműsítik, hogy Gyárfás Tamás nem bűnös. „Reményeink szerint végérvényesen bizonyosságot nyer az, hogy Fenyő János embertelen kivégzésére nem Gyárfás Tamás, hanem valaki más, vagy mások adtak megbízást” – írták a közleményben.

Laczó Adrienn, a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda ügyvédje a Telexnek elmondta, hogy a jogerős ítélet meghozatala óta több új tanú is jelentkezett. Egyikük azt állítja, hogy tudomása van arról, hogy ki volt a gyilkosság felbujtója, és az nem Gyárfás Tamás. Emellett egy olyan férfi is jelentkezett, akinek a neve már az alapeljárásban is felmerült, hogy ő lehetett az, aki az ítéletet alátámasztó hangfelvétel leiratából részleteket juttatott el Gyárfás Tamásnak.

Az ügyvéd szerint őt soha nem hallgatták ki, és valaki másról állapították meg, hogy eljuttatta Gyárfásnak ezeket a papírlapokat. Az ügyvéd szerint ez a vallomás megbonthatná azt a hálózatot, amit az ítélet korábban megállapított – írták.

Az ügyvéd szerint ha az ítélőtábla megállapítja, hogy az általuk benyújtott bizonyítékok valóban újak, tehát nem merültek fel korábban, és alkalmasak lehetnek az ítélet megváltoztatására, akkor újabb eljárást rendelnek el. Az ügy így visszakerülhet a korábban azt már tárgyaló Fővárosi Törvényszékre, akik így megismételhetik a döntéshozatali eljárást, azonban már csak az új, korábban fel nem merült bizonyítékokat vizsgálják meg.

Ha úgy találják, hogy a korábbi ítélet nem volt helyes, eltérő döntést hoznak, így enyhíthetnek az ítéleten, vagy akár fel is menthetik Gyárfást. Ennek az eljárásnak az idejére ráadásul azt is kérvényezhetik, hogy helyezzék szabadlábra a börtönbüntetését töltő Gyárfást, amíg új döntés születik. Újabb eljárást esetén, akár néhány hónapon belül újabb döntés születhet Gyárfás Tamás ügyében – ismertette.

Gyárfás Tamás médiavállalkozót, a Magyar Úszószövetség korábbi elnökét 2025. április 10-én ítélte jogerősen 7 év börtönbüntetésre felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt a Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása nyomán indult büntetőperben a Fővárosi Ítélőtábla. A másodrendű vádlottat, Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtották. A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe.

Idén februárban az ügy a Kúria elé került, miután Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítéletre. Ezután a Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától a Fenyő-gyilkosság ügyében. Februárban a Kúria tárgyaláson kívüli tanácsülésen döntött a kéreleméről, és elutasította az indítványt – írta a Telex.

A jogerős ítélet kihirdetését követően Zamecsnik Péter, Gyárfás Tamás akkori ügyvédje az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta: védence meg van győződve arról, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, ezért nem erre az ítéletre számítottak, és nem tud egyetérteni az ítélet indoklásával sem. Hozzátette: ebben a helyzetben minden további jogorvoslati lehetőséget ki kívánnak használni, és nagy valószínűséggel perújítást fognak kezdeményezni.

Az ügyvéd kitért arra, hogy az ítélet szerint 5 év 1 hónap múlva kerülhet Gyárfás Tamás feltételesen szabadlábra.

Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest II. kerületében, a Margit körút és a Margit utca sarkán, miközben az autójában ült, a lámpa zöld jelzésére várakozva. A gépfegyveres támadásban a médiavállalkozó a helyszínen meghalt. Korábban már elutasították Gyárfás felülvizsgálati kérelmét.

(MTI)