Kiszállt a füstölő kocsijából egy harmincas nő a 21-esen, jött egy teherautó és elgázolta

Borzalmas baleset történt pénteken a 21-es főúton, Zagyvaszántó térségében. Egy harmincas éveiben járó nő kiszállt a füstölő kocsijából, és az arra érkező jármű elgázolta.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hatvani hivatásos tűzoltók és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt a Salgótarján felé vezető irányban.

Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a nő műszaki hiba miatt megállt és kiszállt a kocsijából, amikor elütötte ő egy arra érkező teherautó. A Hatvani Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.