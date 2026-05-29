Magyar Péter: Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 05. 29. 18:27
Röviden reagált Orbán Viktor korábbi felkérdezésére.

Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának – írta Magyar Péter péntek délután Facebook-oldalán, miután Orbán Viktor úgy reagált az uniós pénzek hazahozatalára, hogy felszólította Magyart, „azonnal hozza nyilvánosságra a von Der Leyen – Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van.”

A miniszterelnök a volt kormányfőnek reagálva posztjában csak annyit írt, hogy az EU-s pénzek hazahozatalának az ára a következő volt:

Az orbáni korrupció folytatásának teljes megszűntetése.

Magyar hozzátette: „Teljesítettük. Örömmel.”

A magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg. Ez 6000 milliárd forintnyi összeg, a magyar a költségvetés 13 százaléka.

