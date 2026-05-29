Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról

Németh Szilárd a pénteki elnökségi ülésen lemondott a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöki posztjáról, írja az MTI. Az MBSZ tájékoztatása szerint utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd.

A fideszes politikus, aki 2015 óta irányította a szövetséget, június 30-ig látja el az elnöki teendőket.

Így indokolta távozását

„Hatalmas megtiszteltetés, különleges élmény volt több mint tizenegy éven át vezetni a magyar birkózócsaládot. Sikerült összefogást és békét teremteni, átlátható és követhető működést biztosítani a szőnyegen és gazdálkodásban egyaránt, folyamatos szakmai eredményesség mellett.

Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem.

Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás” – mondta a volt elnök, akinek a mandátuma 2029-ig szólt volna.

Nem az első fideszes politikus, aki távozott egy szövetség éléről

A csepel.info már egy nappal korábban jelezte, hogy információik szerint pénteken Németh bejelenti a visszalépését. Németh szerint ez egy fájdalmas döntés volt neki, mivel megítélése szerint óriási fejlődést hozott a magyar birkózásnak – elsősorban a sportfinanszírozásnak és az utánpótlás-nevelésnek. A cikk szerint „szabad elvonulást” szeretne biztosítani magának a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, a KIMBA alapítványába, melynek további támogatását is garantálni szeretné az MBSZ új vezetése részéről. A szabad elvonulást a csepel.info úgy értelmezte, hogy „nem fogják boncolgatni, megkérdőjelezni a korábbi pénzügyi döntéseket”.

A napokban más sportági szövetségek éléről is távoztak fideszes politikusok.

Lázár János pedig a közgyűlés előtt már egy levélben közölte a Magyar Tenisz Szövetség tagszervezeteivel, hogy lemond az elnöki tisztségéről.