Gyógyító-Tanító, Művésznő, Mágus – sok karakter, egy egyéniség: Soma Mamagésa 60
Varga Jennifer / 24.hu
„Hogy mi motivál? Nagyot mondok, de szeretnék ebben az életemben megvilágosodni. Eljutni az önmagam teljes, feltétel nélküli szeretetéig. Szeretnék a jelenben lenni, mert az olyan felszabadulás, ami mindent megváltoztat” – mondta korábban a lapunknak adott nagyinterjúban az énekes, előadóművész, műsorvezető, újságíró, életszemléleti tanácsadó és spirituális tanító. Egy másik interjúban azt mesélte, hosszú volt az útja a Gyógyító-Tanító karakterig, de megtartotta a Művésznő karaktert, sőt, van egy Mágus is. Galériával köszöntjük a ma 60 éves Spitzer Gyöngyit, azaz Soma Mamagésát.
