Guardiola megszólalt a pénzügyi botránnyal kapcsolatban, bár ne tette volna

A Der Spiegel német hetilap pénteki oknyomozó cikkében rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg a Manchester Cityvel kapcsolatban. A németek állítása szerint az angol klub megkerülte az UEFA pénzügyi fair playre (FFP) vonatkozó szabályait, amelyhez ráadásul lelkesen asszisztált a nemzetközi szövetség (FIFA) elnök, Gianni Infantino is.

Megkérdezték az ügyben a Bajnokok Ligájában érdekelt csapat vezetőedzőjét, Pep Guardiolát is, aki erről nyilván nem értekezett, ellenben hosszas hegyibeszédet tartott arról, hogy nem a pénz miatt jó a Manchester City.

Az elmúlt évtizedben folyamatosan azt hallottam, hogy a City csak azért nyer, mert van pénze, nem azért, mert nagyszerű dolgokat hajt végre a klub. Azt hiszem, ez örökre így fog maradni. Egy bizonyos szint eléréséhez be kell fektetned, így csökkenhet a távolság Európa elitjével szemben. Ha az emberek azt mondják, hogy csak a pénz miatt vagyunk sikeresek, el kell fogadnunk a véleményüket, még ha óriási tévedés is ez. Mi a kemény munkában hiszünk, a menedzser, a stáb és a játékosok is. Anélkül nem tarthatnánk ott, ahol. A nagy klubok sok pénzt költenek a jó futballistákra, nekünk is nagy terveink vannak, amiket minőségi játékosok nélkül nem tudnánk megvalósítani