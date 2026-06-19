Bundesliga-csapattal hozták hírbe a Veszprém edzőjét, reagált a klub

Nem szeretné elengedni vezetőedzőjét, a spanyol Xavier Pascual Fuertest a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő One Veszprém HC férfi kézilabdaklub.

„A napokban többször, több helyen is megjelent, hogy vezetőedzőnk a német THW Kiellel tárgyal. Majd pedig, hogy oda is igazol, ellenértékként pedig a német csapat feröeri irányítója, Elias Ellefsen á Skipagötu érkezik hozzánk” – írja a klub honlapja, melynek helyzetjelentésében hozzáteszik:

a valóság ezzel szemben az, hogy Pascualt még két évig szerződés köti Veszprémbe, a klub vezetői pedig továbbra is vele kívánnak dolgozni.

A nyaralásán is azon dolgozik, hogyan lehetne jobb a Veszprém

„Közösen értékeltük az idényt, és az eszmecserén elhangzottaknak megfelelően együtt próbáljuk meg valóra váltani álmainkat” – szögezték le.

A Barcelonával vezetőedzőként háromszoros Bajnokok Ligája-győztes szakvezető két éve irányítja a Veszprémet, és – amint azt a beszámolóban szerepel – még a nyári pihenő alatt is azon dolgozik, hogyan lehet jobb a csapat a következő idényben.

A veszprémiek idén is a negyeddöntőben búcsúztak a Bajnokok Ligájában, de százszázalékos teljesítménnyel lettek bajnokok, visszahódították a Magyar Kupát, és ezüstérmet szereztek a klubvilágbajnokságon.

Azt már korábban bejelentették, hogy a nyáron Emil Nielsen és Lukas Jörgensen személyében két olimpiai, világ- és Európa-bajnok dán kézilabdázó, valamint a magyar válogatott Imre Bence csatlakozik a csapat keretéhez.